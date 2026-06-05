Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

最新｜1175期《CAZ Buyer車買家》已經出版！！

Caz Buyer 車買家
Caz Buyer 車買家
買車前指定汽車刊物
11小時前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

一直喺二手車市場處於領先地位嘅《CAZ Buyer車買家》，同主攻新車消息、走專業路綫嘅《駕駛艙》，合併成「汽車」版塊，內容更精采更多元化，就好似去咗一間汽車百貨公司咁，裏面有新車部、二手車部、維修部、美容部，除咗本地之外，仲會有世界各地嘅私家車、商用車、電單車資訊，應有盡有！

《CazBuyer 車買家》1175期

📍於便利店、各大報攤發售（HK$12）

📍亦在以下地點免費派發（數量有限，派完即止）：

全港Shell 油站、Ferrari淺水灣陳列室、Maserati淺水灣陳列室、Toyota九龍灣旗艦店、MINI Hong Kong荃灣陳列室、Volvo灣仔陳列室、Volvo沙田維修中心、香港宏益汽車租賃服務、i-Auto Mall 智能車展、九龍灣綜合名車展、灣仔會展一號車場、上水極速汽車服務中心、人汽名車薈、NTI快速汽車護理、八方汽車、白石高爾夫球場、大埔船會、大昌行認可易手車、香港汽車城、九龍城優質名車城、尖東名車館

➡️瀏覽《CAZ Buyer車買家》網站 www.cazbuyer.com

➡️訂閱《CAZ Buyer車買家》YouTube頻道 https://bit.ly/3xNJzff

➡️瀏覽《CAZ Buyer車買家》Facebook 專頁 https://www.facebook.com/cazbuyer

最Hit
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
17小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
3小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
4小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
17小時前
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
23小時前
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
日本三陸海域驚現311前夕「慢滑移」現象 專家：恐引發南海海槽地震
即時國際
7小時前
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艷芬踏入100歲  售逾2千呎山頂豪宅獲利6300萬  近年身體安康嗜睡享清福
影視圈
2026-06-04 11:15 HKT
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
酷熱天氣廿歲外傭著短褲開工疑辣㷫港媽 家有一男一女＋小朋友 網民解讀出婚姻存暗湧｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-04 10:54 HKT
香港機場快綫限時單程低至$8！即日起至8月尾 暑期旺季適用
香港機場快綫限時單程低至$8！即日起至8月尾 暑假旺季適用
生活百科
19小時前
更多文章
最新｜1174期《CAZ Buyer車買家》已經出版！！
一直喺二手車市場處於領先地位嘅《CAZ Buyer車買家》，同主攻新車消息、走專業路綫嘅《駕駛艙》，合併成「汽車」版塊，內容更精采更多元化，就好似去咗一間汽車百貨公司咁，裏面有新車部、二手車部、維修部
2026-05-29 00:00 HKT
Caz Buyer 車買家