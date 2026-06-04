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MARTIN MARGIELA’S PERSONAL ARCHIVES⁠ | 拍賣

東 TOUCH
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6小時前
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fashion

2009年退出時尚圈，一向低調行事嘅神秘隱士Martin Margiela繼早前於東京Kudan House舉行個人展覽之後，將於7月透過Kerry Taylor Auctions及Maurice Auction拍賣屬於佢嘅個人收藏品Archives！

200多件私人物品涵蓋1984年至2008年間創作，包括照片、繪畫和實物，部份作品創作於疫情後期，回顧佢嘅職業生涯，從1984年在安特衛普舉行Canette d’Or大賽上設計，到2008年決定離開Maison Martin Margiela從事個人項目，其中包括服裝、草圖、Prototypes、1998至2008年Lookbooks、擔任愛馬仕創意總監期間設計作品、1988年老式轉盤定製電話，甚至佢個人「Blouse Blanche白色恤衫」（團隊工作室制服，領口處繡有佢嘅名字）、塗鴉Tabi分趾鞋、Runway面紗、經典造型縮小版Miniatures、輕盈羊絨真絲愛馬仕1998秋冬系列套裝等。

Martin Margiela：「多年來，我嘅Archives收藏輾轉各地，部分藏品曾借出展覽之用，如今我覺得係時候將一部分時尚紀念品轉讓出去。」

「After a long questioning, it was the idea of making happy several collectors and institutions that made me finally decide to send them into the world.」

「MARTIN MARGIELA’S PERSONAL ARCHIVES⁠」現場拍賣會將於7月9日舉行，7月4至8日在Maurice Auction拍賣行舉行公眾展覽。

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