Aurel Schmidt ⁡x PORTER | 提醒聯乘

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美國紐約藝術家Aurel Schmidt ⁡x PORTER聯名系列將於本周五登場！

Aurel Schmidt以日常生活中遺留「垃圾」：煙頭、糖紙、火柴、空罐等等為創作主題，構建出獨特藝術世界觀，表達出拉丁語片語memento mori「死亡提醒」「記住你終將死去」理念，喚起人們對現代生活脆弱和生命短暫感悟。作品雖然由各種略顯頹廢元素構成，卻散發著幽默而親切氣息，傳遞出紐約街頭活力與喧囂。

今回合作中，Aurel Schmidt根據佢於日本嘅旅行記憶，創作出特別插畫，並融入PORTER元素，以純白尼龍布料為畫布，大膽地運用滿版印花，展現獨特藝術世界觀。系列包括四款新品BACKPACK、2WAY TOTE BAG、2WAY MADISON BAG、ROLL BOSTON BAG，每款都配上飾有御守護身符圖案吊墜！

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