聯乘 | 《足球小將》x BEAMS MANGART 衝呀衝
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經典漫畫《足球小將》x BEAMS MANGART聯名系列「Catch the Japan Dream!」將於6月5日登場！
當中包括8款新品，融入《足球小將》世界觀和經典元素，如Tee、印有漫畫中足球圖案鎖匙扣、適合為球隊加油運動袋款、以及身穿BEAMS 五十周年紀念版原創球衣大空翼軟膠人偶手辦，以抽選形式發售！
配合聯名系列釋出，6月5至14日，部分BEAMS分店（武藏小杉、靜岡、廣島等）將設置以本系列圖案為主題拍照區，本著與大空翼共同追逐「日本夢」概念，可以與大空翼合影留念。
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