聯乘 | HUMAN MADE x Pokémon 大蔥鴨第二回
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NIGO® San HUMAN MADE x Pokémon聯名系列「POKÉMON MADE」第2彈將於5月23日釋出！
繼去年10月後，兩大單位再度合作，慶祝Pokémon三十週年紀念，除咗上一季出現嘅Pikachu和Farfetch’d大蔥鴨之外，本季更新增Magikarp鯉魚王；「POKÉMON MADE Collection 2」包括15款新品如Tee、Denim jacket、開領人造絲恤衫、筆、鎖匙扣、襪等，其中之一大亮點為大蔥鴨外套，背面口袋可以收納附贈蔥造型毛絨玩具！
選擇大蔥鴨作為系列主題，因為象徵著NIGO®與Pokémon株式会社の代表取締役社長石原恒和氏の共通創作理念，成為HUMAN MADE整個世界觀中反覆出現主題，將Pokémon風格與HUMAN MADE獨特世界觀結合。
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