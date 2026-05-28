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aespa | KARINA·GENTLE MONSTER 2026 VEGGIE系列

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2026-05-28 00:00 HKT
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KARINA（aespa）為GENTLE MONSTER 2026 Veggie Collection拍攝嶄新短片，當中包括一系列小巧折疊眼鏡，以精緻而又不失趣味方式重新詮釋蔬菜形態和色彩，「將一種奇特痴迷轉化為超現實場景，背景設定於一片荒涼田野之中」，將蔬菜鮮活形態與生動色彩，莖葉為靈感融入於鏡腿細節之中，展現蔬菜廓形、色彩與精緻工藝。

2026 VEGGIE系列推出10款折疊眼鏡，維持結構穩定同時具有便利性與實用性，將於6月5日起登場！更特設快閃空間，靈感源自田園與農場景觀，以巨大番茄裝置為核心，圍繞由奇幻蔬菜生物「Veggiemon」所營造生態場景，展現盎然生機。

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