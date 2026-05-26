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聯乘 | BEAMS x New Balance 四海軍藍

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2026-05-26 00:00 HKT
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紀念BEAMS成立五十週年，特別與New Balance聯袂推出別注聯名款ABZORB 2010，2026春夏聯名鞋款將於5月23日釋出，以「2010」為原型，象徵2000年代跑步風格。鞋面採用四種不同海軍藍配色，並巧妙運用不對稱「N」字標識，為經典鞋款注入BEAMS特有趣味元素。

鞋墊上標誌採用BEAMS企業橙色，鞋帶則提供白色和海軍藍兩種配色，鞋款保留「ABZORB」等卓越舒適科技，同時更展現對細節極致追求。

為紀念別注版鞋款發佈，特別邀請加州藝術家Jereme Brian Mendez創作出原創藝術作品，以標誌性抽象筆觸，詮釋「2010」時代世界，呼應鞋款對傳統海軍藍現代演繹。此外，洛杉磯攝影師Justin Chung記錄創作過程，生動地展現作品誕生時刻。融合街頭文化與藝術特別版項目，為品牌五十週年慶典增添藝術深度。

Jereme Brian Mendez：「在這幅作品中，我試圖解構鞋款配色，並以我自己風格重新詮釋。我被設計中固有『層次感』和『動感』所吸引，透過描繪重疊形態，表達運動鞋所散發出能量。」

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