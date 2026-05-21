聯乘 | A.P.C. FRGMT INTERACTION #30

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藤原浩與Jean Touitou兩位好友，再一回合作：A.P.C. FRGMT INTERACTION #30將於5月19日発売！

Nostalgia滿滿系列，創意之路再次交匯，向兩人之間深厚友誼作出致意，合作根植於共同美學語言，涵蓋好奇心、聲音和個人風格，展現藤原浩將嘻哈和美式休閒文化引入東京嘅影響。

今回膠囊系列設計靈感源自法國當代藝術運動「Supports/Surfaces」，以解構和重構形式與物料而聞名，憑藉斜線Slash (/) 連結兩大品牌標誌性A.P.C.結他與匕首標誌經過重新詮釋，與Fragment Design標誌性稲妻閃電圖案融為一體，Jean Touitou描述企劃為音樂、烹飪藝術、街頭服飾和現代藝術美學必然融合。

當中亮點包括靈感源自電影史牛仔「Canadian tuxedo」，從Charlie Chaplin《摩登時代》Modern Times中工裝外套，以至致敬Paul Newman《Cool Hand Luke》橡膠條紋牛仔褲；牛仔褲皮牌展示Sex Pistols名曲〈Pretty Vacant〉字樣；另外更飾有H.F.和J.T.首字母刺繡白色Poplin恤衫、印花Tee和皮咭套等。

發售日（5月19日）下午6點至9點，將於A.P.C.代官山HOMME店（東京都渋谷区猿楽町25-2）舉辦發佈活動。屆時，KAN TAKAGI和MAYU KAKIHATA將帶來DJ表演。另外，5月20至26日伊勢丹新宿男裝店設立「Sound and Surface」專屬快閃店。

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