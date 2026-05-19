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MOSCHINO | TOY BOY 2 玩味

東 TOUCH
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53分鐘前
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《MegaDoc》紀錄片闡釋傳奇導演Francis Ford Coppola動用自己龐大資金拍攝夢想電影《Megalopolis》動機：「To have some fun！」世界太悶，可能就係欠缺咗旁人或者好難理解「明就明」生之趣味，好似MOSCHINO TOY BOY香水系列正正賦予Fun感覺，以玩具熊Bear Bear為瓶身設計嘅TOY BOY 2今回展現一身霧面炭灰色，加上銀色飾邊點綴，比較低調地給予人歡愉感；至於香調氣息，調香師Jordi Fernandez強調當中木質香、琥珀香、辛香，由辛辣開啟，以溫柔深邃琥珀收尾感官旅程，「在迷人肉荳蔻與鮮明生薑香氣引領下，展開一段充滿活力與趣味兼具旅程，逃離日常沉悶，追尋那些遙遠卻始終縈繞心頭情感。濃厚咖啡香氣如同溫暖擁抱般環繞著你，而亞基戛納木則添上一抹大膽氣息。隨著旅程延續，沒藥與香根草以柔和香氣安撫心靈，並為這場冒險揭示出更多意想不到驚喜。」

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