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HIKING PATROL x APFR | 北歐香

東 TOUCH
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1小時前
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挪威生活風格品牌HIKING PATROL，2019年創立於Oslo奧斯陸，秉持著探索精神、實用理念和與大自然深厚聯繫，今回與日本香氛品牌APFR首度合作，製作出兩款全新香枝：Nordic Pine和Midnight Sun。系列植根於Scandinavian自然風景為靈感，融合日本精湛工藝，將「Tools for Exploration」概念化為香氣。

當中Nordic Pine靈感源自挪威幽深松林景觀，展現挪威茂密森林寧靜祥和特質，融合泥土氣息和木質香調，並融入清新綠意和淡雅草本芬芳，喚起Scandinavian荒野靜謐與沉浸感，森林深邃與北方清冽空氣交融，營造出一種平衡、沉穩而又引人深思香氛體驗。

而Midnight Sun則以北歐漫長夏夜、柔和光線和北方森林為主軸概念，捕捉遙遠北方漫長而明亮夏夜精髓，夕陽西下，餘暉灑滿大地，籠罩在柔和金光之中，喚起人們對荒野靜謐時刻聯想——溫暖空氣、琥珀色天空和一片靜謐，將北歐夏夜寧靜迷人氣息轉化為一種充滿氛圍感、光彩奪目香氛。

每支香氛均由APFR在日本工坊以人手製作而成，內含25支竹製香枝，每支香燃燒時間約為100分鐘。

同場加映：

日本時尚集團UNITED ARROWS旗下品牌 / 選物店H BEAUTY&YOUTH x APFR聯名系列，同樣備受關注！

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