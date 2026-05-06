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花藝 | AMKK東信、花樹研究所 沼澤溫室

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由日本花藝師東信Azuma Makoto主導創意工作室AMKK（東信、花樹研究所），作為一個以花卉植物為創作對象，致力於開發進行實驗性花卉植物藝術創作團體，旨在透過探索花卉植物獨有神秘特質形態，並將其轉化為藝術表達形式，從而提升花卉內在價值，締造新作「密閉型環境實驗系統：沼澤溫室Paludarium KUMIKO」Encapsulated environmental system: Paludarium KUMIKO。

Size : W1,788 × D788 × H1,651.5 mm

Weight : 350kg

「Paludarium（沼澤溫室）是一種小型溫室，於十九世紀英國發明，一種植物保護裝置，後來曾在巴黎世博會等展覽中展出。人們將從異國他鄉運來珍貴植物放置在玻璃容器中，欣賞它們在不同地區以及遠離植物原產地家中生長。系列是對Paludarium全新詮釋，如今它配備各種功能，並被改造為現代化封閉式環境系統。『Paludarium KUMIKO』為系列第九代版本。

作品首次採用垂直分離式設計，刻意將植物與周圍環境隔離開來，旨在整體創造一個統一自然生態系統。

主單元用於容納植物，設計概念與系列前作一脈相承：頂部噴霧系統、用於維持內部恆溫加熱器以及精細溫控系統。自然光透過玻璃面板照射進來，兩側風扇則模擬出微風拂過效果。此外，一個完全防水揚聲器進一步營造出環繞聲場。

同時，子單元則獨立容納構成植物周圍環境天然元素，例如石頭和其他材料。

儘管物理上彼此分離，這兩個單元卻始終保持視覺和空間上對話。它們各自獨立存在，卻共同構成一個完整自然世界──一個可以完全按照自身方式體驗，不受外界干擾的世界。」

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