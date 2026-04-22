MEDICOM TOY WEST | 狂騒劇場

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繼日本東京後，2G OSAKA上週日閉店，而MEDICOM TOY全新直營店MEDICOM TOY WEST將於明天大阪心齋橋PARCO B1F開始營運，將延續進化令人興奮刺激基因，以全新「狂騒的劇場」之姿亮相！

店名「WEST」不僅代表其位於西部，更展現「Wonder Entertainment Surprise Theater」（奇妙娛樂驚喜劇場）（縮寫）店鋪概念，將締造一個超越尋常空間，「讓顧客在與商品邂逅中，激發內心深處好奇心。」

與渋谷PARCO「MEDICOM TOY NEXT」同步彼此呼應，有時甚至會合作，但又各自獨立，奇特而神秘店舖呈現出一種截然不同層次感，神秘變幻莫測氛圍，如同馬戲團般精彩，帶來意想不到驚喜！（大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋PARCO B1F）

另外，繼2023年日本首間Jordan旗艦店「World of Flight Tokyo Shibuya」開業之後，Jordan Brand在日本開設第二間WoF旗艦店，位於大阪嶄新「World of Flight OSAKA」將於5月1日在心齋橋PARCO B1F開幕，將提供最新鞋款、服飾、以及大阪限定商品！

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