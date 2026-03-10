華御結 | 熊貓聯乘 港川風味
華御結 x 海洋公園Panda Friends聯袂締造合作企劃！
特別釋出三款期間限定「港川風味」御結：柱侯牛腩煲風味、麻辣雞煲風及爆炒肉碎，分別散發出柱侯醬濃郁味道、零感源自四川乾鍋雞微麻辛香、以照燒汁＋黑椒汁調製自家製醬汁肉香，融合地道港式 / 川式麻辣風味於御結之中。
另外，聯名系列更推出限定精品，包括「得得」御結保溫袋、「加加」/「得得」毛絨散紙包匙扣，滿載人氣大熊貓圖案，御結形狀保溫袋，實用功能又具搶眼可愛度，Lunch / 野餐必備物，購買任何御結一件，即可以優惠價換購。
