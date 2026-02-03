Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Pharrell Williams 榮獲法國最高榮譽之一

43分鐘前
Pharrell日前出席法國總統馬克龍Emmanuel Macron官邸愛麗舍宮Élysée Palace舉行法國榮譽軍團勳章（Chevalier de la Légion d’honneur）授予儀式，表彰佢於文化、創意產業和時尚交匯點卓越貢獻，尤其是Louis Vuitton工作！

私人儀式上，馬克龍授予Pharrell騎士勳章，將一枚繫有紅色絲帶勳章佩戴於佢身穿藍色西裝上，佢當時內搭白色恤衫，未繫領帶。Pharrell和馬克龍都戴著太陽眼鏡，（據報導，馬克龍一隻眼睛血管破裂，因此佩戴太陽眼鏡，成為近期在瑞士Davos舉行世界經濟論壇上熱門話題）

Pharrell：

「Chevalier of the Légion d’honneur. Grateful and blessed」

家居 | Molteni&C 大師設計旗艦店
culture當然，毋庸置疑，好多經典設計絕對屬永恒雋永傳世之作，不過好多人都只一窩蜂跟風，將USM、Pierre Jeanneret、Charlotte Perriand、野口勇Akari燈、Jea
2026-02-02 00:00 HKT
