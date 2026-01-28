聯乘 | BAKLAVA x New Balance ABZORB 1890 機械人眼淚

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國紐約出生說唱歌手 / 廚師 / 演員 / 運動員 / 衝浪板愛好者Action Bronson（Mr. BAKLAVA）與New Balance合作無間，新一年聯名鞋款以ABZORB 1890為基礎，全新設計融合經典跑鞋DNA和科技元素，採用3D立體Overlays和透氣內襯，搭配全掌ABZORB中底，帶來舒適穿著體驗；鞋舌賦予「BAKLAVA New Balance」標誌，展現Action Bronson勇於冒險設計概念，亦標誌著品牌實驗性設計領域邁出堅實一步，同時秉持工藝，Cyborg Tears藍色之外，另提供Hornet Tusk米黃色選擇。

Action Bronson / BAKLAVA x New Balance ABZORB 1890 Cyborg Tears將於1月22日釋出！

「MADE FOR MAN, MACHINE AND OR ANYTHING ELSE THAT EXISTS IN THIS REALM. *BAKLAVA* SEASON HAS RETURNED.」 

text | n

