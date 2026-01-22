Philippe Weisbecker | 「Architectures」建 築 展

法國藝術家Philippe Weisbecker嶄新個展「Architectures」將於1月15日至3月1日巴黎librairie Yvon Lambert舉行，於書店舉辦每回展覽中Philippe都會繪製一張巴黎地標海報，繼Cirque d’Hiver冬季馬戲團Place des Vosges孚日廣場、Carreau du Temple聖殿廣場後，今次選擇繪畫Notre-Dame de Paris巴黎聖母院，海報於書店和網店限量發售。

「建築」Architectures系列作品中，Philippe延續他數十年來對形式、結構和物體探索，他以嚴謹結構而聞名，呈現一系列結合繪畫和建築研究作品，充分展現獨特圖形語言。今個展靈感源於他長期以來所描繪的物體：「外觀不過是內部的表達；它們難以穿透，卻能激起人們的好奇心。」

長期以來，藝術家致力於忠實地再現那些啟發他的建築。然而，他的目光逐漸轉移：「我很快意識到，真正吸引我的是建築的骨架、它們的結構，以及構成它們的力向量。」這種從描述到本質的轉變，正是他標誌性特徵之一。在「建築」系列作品中，每一件作品都將複雜的結構濃縮成簡潔、精煉、近乎原始形式，同時又保留強烈雕塑感。

隨著創作深入，幾個方向逐漸顯現：一幅巴黎聖母院大幅素描、一系列大幅習作，以及將小型「實體」建築與近期創作一系列黑色素描作品相融合。在這份創作的靈感迸發中，展覽雛形逐漸清晰：新作與早期作品交相輝映，構成一幅清晰建築景觀。「建築」不僅僅是一系列素描作品：更是對建築結構、對形式記憶以及對實用之美的反思——是對去除一切多餘之物後所剩之物的頌揚。

Philippe Weisbecker

1942年出生於Dakar，在巴黎學習室內設計，1968年移居紐約，最初在建築事務所工作。30歲時，他轉行從事插畫，並迅速獲得成功：《New York Times》、《Time Magazine》和《The New Yorker》都很快就採用他獨特風格。

九十年代末，他逐漸放棄委託創作，全心投入個人作品創作。作品曾在國際上展出，如美國、日本等地廣為發表，引起共鳴，2006年他回到法國，如今往返於巴黎和諾曼第之間，致力於創作蘊含生命力 / 沉靜力量、日益精煉、富有創意且意義深遠作品。

Philippe幽默描述他的作品是如何在日復一日、月復一月、年復一年中不斷演變：始終渴望嘗試一切，展示一切，這是一種持續不斷的創作動力，每個想法都會引出下一個想法。時間非但沒有限制他的創作，反而為他開闢新的道路，並激發他不斷自我更新的創作熱情。

