Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Stone Island | 馬年精神

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
3小時前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

fashion

阮經天為Stone Island慶祝馬年專屬別注系列拍攝造型照 / 片，旨在捕捉馬年煥然一新精神！

佢身穿採用再生紗線製成4100001 Nylon Metal ECONYL® stand collar jacket以及3100001 loose fit jogger trousers，廢棄尼龍經過複雜解聚製程回收，製成與原料尼龍具有相同固有特性纖維，系列採用金色和深棕色等寓意吉祥顏色，包括尼龍金屬布料，象徵自由和勇往直前精神！服裝染色過程僅對布料中尼龍成分進行染色，從而營造出絢麗色彩和虹彩光澤。

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
孭B跑渣馬男子來自廣西比賽後已離港 警接報疑涉虐兒 正聯絡來港助查
突發
6小時前
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
10小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
11小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
4小時前
六合彩｜連續4期無人中 今晚攪珠 頭獎4000萬（附八大幸運號碼）
六合彩︱頭獎4000萬攪珠出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
5小時前
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
7小時前
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
9小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
14小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
18小時前
更多文章
小松菜奈 | Levi's® SS26
fashion模特兒 / 演員小松菜奈為日本《PERK》雜誌拍攝牛仔褲造型照，演繹Levi's® 2026春夏系列！當中展現「Mashup混搭」風格，加上無限搭配可能，輕鬆駕馭各種場合和心情，自由融合
2026-01-20 00:00 HKT
東 TOUCH