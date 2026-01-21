Stone Island | 馬年精神
阮經天為Stone Island慶祝馬年專屬別注系列拍攝造型照 / 片，旨在捕捉馬年煥然一新精神！
佢身穿採用再生紗線製成4100001 Nylon Metal ECONYL® stand collar jacket以及3100001 loose fit jogger trousers，廢棄尼龍經過複雜解聚製程回收，製成與原料尼龍具有相同固有特性纖維，系列採用金色和深棕色等寓意吉祥顏色，包括尼龍金屬布料，象徵自由和勇往直前精神！服裝染色過程僅對布料中尼龍成分進行染色，從而營造出絢麗色彩和虹彩光澤。
