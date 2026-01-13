會員獎賞｜《星島頭條》APP送亞洲素食展門票換領券150份 逾6000款素食產品搶先睇

第12屆「亞洲素食展」及首屆「亞洲活力生活博覽」將於1月23至25日假灣仔會展舉行。今年以「素‧養生活」及「活出精彩‧活出健康」為主題，作為全港最大型的素食及綠色生活展覽，大家更可搶先了解全場超過6,000款素食產品，涵蓋即食料理、素點心、低卡健康零食、植物性飲品、煮食醬料、素補健品，以及環保家居及個人護理用品，一站式探索多元綠色生活方式。

今年「特色餐飲區」匯集多間人氣品牌及本地食材料理，為素食愛好者及追求健康飲食的市民帶來豐富選擇。其中包括鏞記酒家的香酥蓮藕夾、LOCOFARMS的夠薑本地薑汁年糕、辣味氮氣冷泡咖啡，劉森記麵家的豆寶素菜餃菠菜麵，以及媽子廚房創作的創作素薑醋等。

值得留意的是近年引起全港熱潮的匹克球Pickleball更會成為展覽的重點活動之一，會場將設置匹克球場地，安排公眾即場體驗，讓不同年齡層的市民在輕鬆、安全的環境下感受新興運動的樂趣，將運動自然融入生活。參觀者於場內即日消費滿港幣 300 元更即可換領「Pick & Match 呈獻：匹克球活力推廣日」入場證乙張，參與15分鐘匹克球體驗。

展期內亦將舉行「香港睡眠大賽」，以趣味方式喚起市民對優質睡眠與身心健康的關注，鼓勵大家重新認識「好好休息」的重要性。

《星島頭條》APP將送出第12屆「亞洲素食展」及首屆「亞洲活力生活博覽門票換領券」150份。大家只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎。大家立即搶先下載登記啦！

第12屆「亞洲素食展」及首屆「亞洲活力生活博覽」

日期及時間：1月23日至24日（星期五至六） 10am-8pm

2026年1月25日（星期日） 10am-7pm

地點：灣仔會展 Hall 1ABC

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至1月19日下午14時00分開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

- 答案最有創意150位參加者送：第12屆「亞洲素食展」及首屆「亞洲活力生活博覽門票換領券」乙份（每份2張）

