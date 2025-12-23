Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

藤原浩 | QUIET 釋出紙本雜誌

3小時前
藤原浩去年12月以「YouTube閱讀節目」形式推出QUIET YouTube頻道平台，今回則延伸與《PRODISM》聯袂締造紙本雜誌《QUIET Presented by PRODISM: RE-EDIT EXCLUSIVE DELUXE (001号)》！

當中精選並重新編輯過去一年發佈「雜誌版」內容，將於12月22日作為《PRODISM》雜誌增刊發行，濃縮QUIET一貫獨特內容，包括Cy Twombly、Jenny Holzer、艾未未等藝術家海外博物館展覽報導，以及介紹津軽、伊勢、法國南部等地獨特景點遊記。此外，增刊更收錄專為今次「出版」全新創作文章，例如藤原浩分別與中曽根信一（Labrador Retriever）、Chris Gibbs（UNION）對談訪問，宣傳將於明年春季登場嘅Fragment x UNION x Air Jordan 1 High OG，以及クニモンド瀧口（RYUSENKEI）✕ 猪野秀史の対話以「Timeless Music」為主題の対話討論等。

text | n

