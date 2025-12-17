會員獎賞│《星島頭條APP》X《ArtCan》送香港音樂劇節3套本地優秀音樂劇 （共30張）

香港首個大型音樂劇盛事「香港音樂劇節 2026」將於 2026 年 1 月 11 日至 2 月 8 日在香港西九文化區隆重舉行。首屆音樂劇節帶來逾20個精彩節目、超過60場演出及活動、由近100位優秀國際及本地藝術家，為超過20,000名音樂劇愛好者帶來匯集百老匯劇目、本地傑出製作、亞洲巡迴音樂劇、音樂劇演唱會、音樂劇比賽及大師班系列等，展現音樂劇藝術的多元魅力。

傳奇音樂劇巨星 Lea Salonga 將與音樂總監 Gerard Salonga及香港管弦樂團攜手以百老匯經典音樂劇曲目為音樂劇節揭開序幕。此外，大家更要支持3套本地傑出音樂劇製作，其中載譽重演的《為你鍾情》音樂劇以張國榮膾炙人口的經典歌曲演繹動人故事，由原班人馬黃劍文、葉巧琳、鄭俊弘、歐陽豐彥等再度攜手，加入資深舞台劇演員譚偉權特邀演出，延續感動。此外，改編自經典百老匯音樂劇的《愛登士家庭》，更會以創新雙語形式（設廣東話及英語場次），由參演過紐約百老匯音樂劇的演員香胤宅及本地人氣歌手J.Arie雷深如及吳倩怡（Sinnie@Lolly Talk）領銜主演，為這部經典作品注入新活力。

至於法國知名合家歡音樂劇《見習魔女花咩啦》音樂劇，則由香港音樂劇藝術學院製作及翻譯，以粵語版與觀眾見面。該音樂劇已於法國巡演近 1,800 場，並曾參與亞維儂藝術節，巡演至北非、摩洛哥及突尼西亞，以大型木偶結合舞台魔幻技術，適合一家大小共同欣賞。

《星島頭條》APP將聯同《ArtCan》送出「香港音樂劇節 2026」《為你鍾情》（1月18日）、《愛登士家庭》（1月25日）及《見習魔女花咩啦》（2月7日）門票（每套劇10張，共30張）。只要立即下載《星島頭條》APP兼登記成為新會員，再填寫登記表格，即有機會獲獎。大家立即搶先下載登記啦！

Info

香港音樂劇節2026

日期：2026年1月11日至2月8日

活動詳情：www.mqstudio.com.hk/MusicalCon/

遊戲方法：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP會員。

*註冊成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫登記表格。

步驟2) 填妥此遊戲表格，遊戲表格將於即日起至2025年12月23日下午15時00分開放參加。

步驟3) 讚好《星島頭條》、Artcan專頁

*每個會員須完成所有活動步驟，會根據指定條件揀選得獎者。

- 《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

禮品資訊：

答案最有創意送：音樂劇門票乙張 (名額15個）

條款細則：

- 遊戲時間：由即日起至2025 年12月23日下午15 時30 分開放參加，逾時無效。

- 《星島頭條》市場部將選出共15位答案最有創意的參加者獲得音樂劇門票乙張 (名額15個）。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位獲選參加者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將於5 個工作天內以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實獲選參加者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去工作坊資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非禮品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。