資生堂 | 新升級 ULTIMUNE MEN 對抗 歲月 因子

SHISEIDO資生堂百年男士肌膚創新科研，證實與女性肌膚相比，男性肌膚衰老速度較快十年！
品牌研發創新配方，釋出嶄新升級SHISEIDO MEN煥能肌活免疫再生精華 (ULTIMUNE MEN)，加入對抗歲月因子PEPTIDE AA+，3日顯著改善歲月痕跡，賦予新肌活力水潤，同時蘊含日本山茶花精華成分，以品牌研發三重山茶花專利技術 (Triple Camellia Technology)，針對改善男士肌膚免疫力、抗氧化能力及紫外線傷害防禦能力。新升級配方一步全效改善肌膚，包括光澤度、保濕度、飽滿度與緊緻度等，告別粗糙、鬆弛與細紋等歲月痕跡，使肌膚柔滑年輕緊緻，讓歲月換化成自信力量TURN AGE INTO POWER。
