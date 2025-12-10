特別裝置 | KHOKI 牆貓 布藝雕塑

fashion

品牌KHOKI特別裝置將於12月5日DOVER STREET MARKET GINZA二樓開幕！

屆時將呈現一座小巧而充滿懷舊氣息小屋，宛如一個真人大小娃娃屋，屋內陳列著藝術家MASAYUKI KINUTA創作紡織貓貓「布藝雕塑」，每隻貓都自由地展現著各自表情和姿態，點綴於空間各處，營造出貓貓寧靜而又充滿趣味氛圍。

「布藝雕塑」由KHOKI長期收藏珍稀美國復古絎縫布料、KHOKI原創拼布被以及Kantha碎布料人手製作而成。此外，MASAYUKI KINUTA半立體藝術作品「Wall Cat牆貓」亦與KHOKI收藏復古手提袋相結合，印製在KHOKI袋上，同時將推出限量版貓貓印花Tee！

二樓銷售空間入場將採用抽籤方式，抽籤申請將於12月2日晚上7點至12月3日晚上7點在DOVER STREET MARKET GINZA官網開放。

