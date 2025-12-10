Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特別裝置 | KHOKI 牆貓 布藝雕塑

東 TOUCH
東 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
2小時前
閱讀更多
ST+ 專欄
內容

fashion

品牌KHOKI特別裝置將於12月5日DOVER STREET MARKET GINZA二樓開幕！

屆時將呈現一座小巧而充滿懷舊氣息小屋，宛如一個真人大小娃娃屋，屋內陳列著藝術家MASAYUKI KINUTA創作紡織貓貓「布藝雕塑」，每隻貓都自由地展現著各自表情和姿態，點綴於空間各處，營造出貓貓寧靜而又充滿趣味氛圍。

「布藝雕塑」由KHOKI長期收藏珍稀美國復古絎縫布料、KHOKI原創拼布被以及Kantha碎布料人手製作而成。此外，MASAYUKI KINUTA半立體藝術作品「Wall Cat牆貓」亦與KHOKI收藏復古手提袋相結合，印製在KHOKI袋上，同時將推出限量版貓貓印花Tee！

二樓銷售空間入場將採用抽籤方式，抽籤申請將於12月2日晚上7點至12月3日晚上7點在DOVER STREET MARKET GINZA官網開放。

閱讀更多‧‧‧‧‧‧ 

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
9小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
11小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
8小時前
有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
深圳山姆購熱賣麻薯驚現活老鼠 官方：商品取貨點周邊蟲害侵入
即時中國
5小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
8小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
2025-12-08 10:00 HKT
02:31
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
8小時前
49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了
49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了
影視圈
5小時前
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
飲食
8小時前
更多文章
聯乘 | 《怪奇物語5》x LEGO Creel House套裝
culture作為最後一季，美劇《怪奇物語5》Stranger Things 5成為Netflix原創影集首播觀看量第二高紀錄！Vol. 1前四集首播後五日內，全球觀看量達到5,960萬次，為Netf
2小時前
東 TOUCH