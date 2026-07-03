炮台山房菜│一晚一席中菜新境界、現代手法承傳經典粵菜

有時聚餐，不再只是熱鬧的酒樓或米芝預約困難店，而是一場真正屬於自己的餐桌故事。位於炮台山的無界小廚 Unbound Kitchen，正是把這種渴望變成現實的地方——全層包場，一晚只做一席，由主廚 Adrian 親自掌勺，以中菜為根，融入西式精細思維，演繹出一桌「無界限」的私房菜。

Adrian 出身背景優越，父親和哥哥都是律師，自小在國際學校長大，英語流利，本來前途一片光明，留學英國攻讀經濟。然而年少輕狂，他綴學回港，日子一度浮浮沉沉，懷疑人生，甚至不想見人。在人生低谷時，他捫心自問：「有什麼興趣可以重拾自信？」答案竟是如此簡單而真實——「就是下廚！」原來他自小愛鑽進廚房，看爺爺嫲嫲施展廚藝。

於是他毅然入讀廚藝學校，正正經經學藝，再到中菜館打磨技藝，之後替朋友的私房菜館掌廚，就這樣沉澱了八年光景。幾年前，他更得到機會進入「法餐界少林寺」——三星米芝蓮法國餐廳 L'Atelier de Joël Robuchon 磨練半年，專門負責餐廳馳名的香滑薯蓉，領略到法式精細技巧，終生受用。

「我們希望把中式功夫菜的底蘊，以法式料理的視角重新打磨，讓熟悉的味道在餐桌上呈現出更細膩、更有驚喜的層次。」主廚 Adrian 這樣說。開設無界小廚，正是他將手工粵菜結合法式精細技巧，合力炮製創新料理的成果。一層一席的私密設定，讓他可以真正「對住每一枱人去煮」——按客人當日的心情、口味偏好和用餐節奏，微調菜序與火候。這份貼身照顧，正是香港人最懷念的那種老派溫暖，卻以現代手法重新呈現。

中菜為本，西式靈魂

Unbound Kitchen最新推出的嚐味餐單（每位 $1,680 +10%），以三道小菜展開序幕。麻辣醬 - 西瓜 - 香菜，以麻辣提升西瓜的甜美多汁，也豐富了層次，刺激開胃。虎蝦配韓式紫菜春捲及蝦膏醬，海水鮮美加上鹹香，還有彈牙蝦膠，發揮大廚融合的技巧。北海道帶子配富士蘋果、檸檬皮脆撻，甜脆帶子與清新蘋果、檸檬皮相襯，酸香開胃。

精緻小品有伯爵茶溏心蛋 · 三文魚籽 · 乳酪 · 卡塔菲絲，拌勻後茶香、鹹鮮、乳香與脆感層層交疊。令我更深印象是接下來的湯品，雞清湯 · 羊肚菌，有法式雞湯的醇厚濃郁，也有粵式湯品的清甜鮮香和花膠的骨賿原，一啖解千愁。

主菜先上有牛油煮阿拉斯加長腳蟹-蛋白梳乎厘-蟹皇醬，啖啖蟹肉配上輕盈如雲的梳乎厘，口感和味道也夢幻得很，甜鮮配上蛋香，再加上蟹皇醬，像是鮮味的雲海。

然後有脆皮乳豬卷-糯米，就是粵菜的經典。Unbound Kitchen做得精緻，不單是賣相，口味也細緻。乳豬皮脆薄，「咔」一聲便咬開，膏脂細膩，連著恰到的豬肉。糯米軟糯不粘牙，香口而不濃重，實在出色。

接下來有仙鶴神針-法式薯蓉-鰹魚雞汁，簡直驚艷。仙鶴神針極考功夫和耐性，Adrian卻做出精髓，皮薄餡滿，外脆內滑。賣相精美討喜，更配上拿手的法式薯蓉，再以鰹魚雞汁豐富層次，真是精彩！

有沒有在大魚大肉之後，還想來一份伊麵才覺得滿足？嚐味菜單最後一道主菜便是鮑魚-海參-伊麵，海味的鹹香變得細膩，每條伊麵也滋味，很感動！

甜品為豉油焦糖-豆腐花-酥皮，Adrian將曾經風靡香港的酥皮豆腐花重新呈現，鹹甜交織，勾起不少回憶。



Unbound Kitchen

接受8至14人訂座，可透過 IG @unbound.gastronomy 私 訊查詢及預訂。