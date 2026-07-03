咖啡迷注意！杜拜人氣咖啡店品牌進駐中環、學王子打卡

杜拜近年掀起一波又一波美食熱潮，先有天價朱古力、奢華下午茶風靡全球，現在輪到精品咖啡成為焦點。源自杜拜的獲獎名店 Roasters Specialty Coffee House，終於在2026年6月底進駐香港中環歷山大廈開設亞洲首間旗艦店。這間在杜拜擁有超過14間分店、多次打破紀錄的咖啡殿堂，將把中東的「雅聚空間」（Social Scene）文化帶到香港。

品牌由 Konstantin Harbuz 與 Elza Shirokova 創辦，自2021年在杜拜起家，已迅速成為當地咖啡文化的標杆——他們甚至以 Panama Geisha 創下 Guinness World Record 最貴一杯咖啡（約 HK$5,300）。如今進軍香港，選址中環核心黃金地段，絕非偶然！它不只是另一間咖啡店，而是融合杜拜奢華基因與香港快節奏生活的 hybrid 體驗。

沉浸式空間：現場烘焙 + 「Roasters’ Gold」美學

走進歷山大廈地舖，你會立刻感受到品牌招牌的「Roasters’ Gold」美學：溫潤燈光、定製質感材質，搭配寬敞而私隱度高的布局，共設56個座位。店中央的現場烘焙室是最吸睛之處，客人可近距離觀看咖啡豆從生豆到杯中的轉變過程。此外，店內還有專屬 VIP 貴賓室，適合需要私隱的商務或私人聚會。

珍稀咖啡菜單：從日常到極致

Roasters 的咖啡選擇猶如一份世界產區地圖，從24個國家精心搜羅90分以上頂級豆款。Manual 手沖系列（HK$120起）絕對是亮點，其中包括巴拿馬卡門莊園瑰夏（HK$200）——這支曾奪下Best of Panama水洗組冠軍、杯測高達96.5分，並以每公斤逾一萬美元天價打破世界拍賣紀錄的超稀有瑰夏，以及傳奇的翡翠莊園 Hacienda La Esmeralda（HK$400）——咖啡界公認的瑰夏之王，多屆拍賣王者，風味層次豐富到令人難忘，這些都是全球咖啡迷夢寐以求、數量極為有限的珍稀單品。

日常和特色選擇同樣出色，經典意式泡沫咖啡（HK$45-50起）、以鮮榨橙汁配精準萃取濃縮的 Espresso Sunrise（HK$75）、 Cold Brew（HK$100），而我特別喜歡手工開心果泡沫 Pistachio Latte（HK$75）。開心果泡沫棉密細滑，令人想起杜拜朱古力，有份奢華幸福！

全日餐飲：不止咖啡，更有精緻美食

Roasters 打破傳統咖啡店框架，提供真正全日餐飲。早餐有手工烘焙芝士牛角包（HK$40）、蘑菇芝士奄列（HK$140）、碎牛油果多士（HK$180）；午餐/晚餐則有鱈場蟹肉布里歐（HK$260）、黑魚子醬長通粉（HK$320）等精緻主菜。沒有天花龍鳳的創意，或者故事賣弄矜貴，但吃得出選料的用心。甜品必試杜拜人氣聖塞巴斯蒂安芝士蛋糕（HK$95），配上一杯咖啡，完美收尾。

Roasters Specialty Coffee House

地址：中環遮打道18號歷山大廈地下

營業時間：平日 7am–7pm，週末 9am–9pm

查詢：+852 5717 1888 / IG @roasterscoffee_hk / www.roasterscoffee.hk