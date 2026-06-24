榴槤季來臨！馬來西亞樹上熟果王36小時內直送香港+娘惹菜超滿足！

一向聽到榴槤二字便會雙眼發光，加上我又是馬來西亞新抱，每年這個季節對我來說簡直是最大期待。上星期有幸率先試味The Mira Hong Kong 的「榴槤華饗 娘惹盛宴」，

這場全港最大規模的榴槤品鑒活動，把大馬最頂級的果王和南洋風情直接帶進香港，絕對是今夏最令人心動的美食盛事。

The Mira Hong Kong 與馬來西亞旅遊促進局合作，把超過一噸來自彭亨、柔佛及吉蘭丹等核心產區的樹上熟榴槤，在採收後36小時內空運直送酒店。頂層無柱式宴會廳化身南洋宮廷，每晚三小時任食至少八款當季頂級果王，新鮮度與香氣都維持在最佳狀態。

今年新增的「盲盒」拼盤特別有儀式感，每位都能獲贈一份由榴槤專家策劃的珍稀組合，除了穩陣的D197貓山王和D200黑刺，另外三款會從 D214 松鼠王、D198 金鳳（馬來西亞「榴槤女王」）、D160 竹腳等稀有品種中，盲選當晚最佳狀態。金鳳清甜、黑刺濃郁、貓山王從不令人失望，而竹腳給我最深印象，濃厚有勁之餘，亦富香、甜、甘的層次。

另外，多款品種輪番登場，即開即食。甜美細膩的 D13 金包、香濃順滑的 Susu 牛奶、帶微苦餘韻的 D24 蘇丹、富有酒香的白肉珍珠，每款也充滿個性。當晚簡直停不了口，品嚐到出雙下巴。但，誰想那麼多，只怕錯過今年又要多等一年。

除了果王主場，星級廚師團隊還精心準備正宗峇峇娘惹自助晚宴。菜式包括蕉葉烤製的 Otak Otak（烏打魚餅）、酸辣醒胃的亞參酸辣魚和亞參叻沙、慢火燜煮的Ayam Pongteh（豆醬燜雞），以及香氣濃郁的經典肉骨茶。

這碗亞參叻沙十分出色，酸香清爽，在夏天用以開胃簡直一流！

甜品部分同樣出色：現場榴槤朱古力噴泉讓朱古力與果香完美交融，還有榴槤麻糬、細膩榴槤軟雪糕、色彩繽紛的傳統娘惹糕點，以及自助娘惹刨冰。配上無限供應的山竹、大樹菠蘿、紅毛丹和尖不甩等熱帶鮮果。

本只想主攻榴槤，但一系列娘惹菜和甜品實在吸引，真想祈求上天給我多一個胃。宴會廳以優雅的峇峇娘惹主題佈置，多處打卡位美輪美奐。開幕夜（7月13日）更有馬來西亞實力派歌手王鄭浚仁獻唱，首三場由人氣脫口秀藝人 Monkey D 擔任司儀，加上傳統舞蹈表演，氣氛熱鬧歡樂。每晚還有獨家榴槤拍賣環節，拍到心水可以即開共享或帶回家。離場時更獲贈精緻大馬禮品包，把南洋熱情帶返屋企。

榴槤華饗 娘惹盛宴

日期：2026年7月13日至15日（星期一至三）、7月21日至26日（星期二至日）

時間：晚上 6:30 至 9:30

價錢：成人每位 $928 | 小童（3至11歲）每位 $688

優惠：7月3日或之前網上預訂享85折；Mi+會員即享8折；美麗華旅遊推出多條大馬深度行程，預訂指定團可享榴槤盛宴7折優惠

地點：The Mira Hong Kong 18樓頂層無柱式宴會廳

酒店官網：https://www.themirahotel.com

這股榴槤熱潮還延伸至酒店其他餐廳：Yamm 自助餐廳7至8月週末推出「榴槤忘返周末下午茶」，有榴槤壽司、榴槤薄餅、榴槤海鮮咖喱菠蘿炒飯等創意菜式，甜品用多款珍貴榴槤製作，成人只需 $348。Mue Mue 泰菜餐廳7月則推出「馬來西亞榴槤三味糯米飯」，以黑刺、貓山王和蘇丹果肉配椰香糯米，風味十足。