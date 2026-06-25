可否不做手術？｜退化性膝關節炎的非手術治療選擇｜潘偉傑醫生

退化性膝關節炎在日常診療中極為常見，幾乎是我們每日都會接觸到的臨床問題。就其本質而言，這是一種以關節結構逐步衰退的慢性疾患，其主要影響中老年群體，且在長者喪失自主行動能力的眾多成因中佔有相當顯著的比重。

病變機制

軟骨組織在長年累月的耗損下日漸削薄，而骨贅(即骨刺)為常見的繼發性增生反應，這些異常增生的骨性結構會對關節正常的運動力學形成阻礙。另一方面，退化歷程中剝離的骨質及軟骨碎片亦可能散落於關節囊腔之中，成為限制關節順暢運作的額外因素。

風險因子

與此病相關聯的易感因素主要涵蓋以下數個方面：先天遺傳、長期超重所施加的慢性機械壓力、過往的關節創傷經歷，以及因職業或生活習慣所致的重複性過度負荷等。

症狀

退化性膝關節炎的臨床症狀發展通常漸進，病程可綿延數年之久。在初始階段，多數患者尚未產生主觀不適感。隨病程步入中早期，典型症狀方始顯現，諸如較長距離行走後膝部隱痛及關節活動起始時的僵滯感。及至中後期，疼痛與僵硬趨於頻密且常態化，晨間起床及久坐後尤為突出；此階段軟骨磨蝕已頗為顯著，關節活動弧度縮減，外觀上可見結構之偏移畸變，運動過程中常伴有摩擦聲響。至晚期，股骨與脛骨之間的間隙急遽收窄，軟骨層幾乎耗竭殆盡，患者在步行乃至任何牽涉膝部的活動中皆承受劇烈疼痛。

周女士是一位六十多歲的替假保安員。就診時主訴雙側膝關節疼痛，伴有輕微的膝內翻（Genu Varum, 俗稱O型腿）。她目前正等候政府骨科專科門診的評估，以確定自己是否需要接受膝關節置換手術。然而促使她前來求診的直接原因，是近年來膝部疼痛日益加劇，屈膝動作變得沒有以往那麼便利，且關節活動時頻繁發出聲響令她深感困擾。經臨床檢查，周女士的膝內翻程度實際上並不算非常嚴重；參照其所提供之X光影像，判斷為輕至中度退化性膝關節炎。據此擬定之治療方針以疼痛緩解及延緩退化進展為核心目標。

治療策略

退化性膝關節炎的處理模式大體分為保守治療與外科手術兩條路徑。而從整體臨床策略來看，核心宗旨始終在於控制疼痛、減緩病變惡化，盡最大可能推遲甚至規避人工關節置換術的施行。

採行非手術方案時，在患者狀況許可的前提下，首階段通常運用消炎鎮痛藥物配合其他臨床治療例如針灸等介入手段，優先處理炎症反應及疼痛問題，從而為後續的運動療法與體重管控營造適切的基礎條件。在整套康復方案中，治療性運動與體重管理居於核心地位。實務操作上，我們會將八段錦及太極步等傳統功法系統性地整合進治療性運動架構之內，其訓練焦點集中於股四頭肌及臀部肌群的功能強化，藉以增進膝關節在動態下的穩定程度、緩和軟骨磨損引發的痛感、優化身體於運動過程中的軸線控制，同時減緩退化性病變的進展速度。除此之外，亦鼓勵患者規律進行有氧運動——例如漸次提升八段錦與太極步的訓練強度及持續時間，並可輔以游泳或太空漫步機等低關節衝擊的有氧訓練形式。

周女士在接受約六次針灸療程(尤其著重於股四頭肌及臀部肌群的針對性強化)並配合為期約八週的臨床運動治療如八段錦及太極步持續鍛鍊之後，膝關節疼痛狀況獲得明顯改善，日常生活功能亦逐步回歸至可接受的水平。在其後的定期追蹤評估中，周女士持續維持八段錦及太極步的規律練習，整體症狀控制及功能恢復情況均呈正向發展，預後表現令人樂觀。



