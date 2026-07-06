治療臀腿痺痛｜袁康就博士

很多腰腿痛是坐骨神經痛。坐骨神經痛是腰椎骨質退變，坐骨神經根受壓而誘發的症狀。患者的疼痛起點在腰骶部，以放射痺感或灼熱感，由腰傳至大、小腿以至腳底。腰椎骨質退變有不同形態，常見的是腰椎間盤突出壓到神經根。另一種近似的，是梨狀肌綜合症，是當神經穿過臀部，遭梨狀肌壓迫而產生的痺感。

C先生68歲，一個半月前左側臀部痺痛嚴重。

「一個半月前怎樣弄傷的？」

「可能是跑步引致。」

「甚麼動作會痛？」

「我坐一會就痛出來了，起身行下就症狀舒緩。晨早起床那一刻痺痛明顯，落地走走減輕。」

「哪個位置最痛？」

「臀部坐骨位最痛，最初只是臀部痛。先看西醫，做過物理治療、拉筋等，效果不理想；又做跌打、拍打、推拿、啪骨、拉脊等等，做完之後，發覺不僅僅是臀部痛，痺痛還往下傳至小腿、腳踭。」

「哦，嚴重了。」

「對呀，睡眠不能側臥，我還做了針灸，效果不理想。什麼治療方式都試過了！聽聞浮針對付肌肉，我這個痛症與梨狀肌有關，所以來試一試。」

「謝謝你的信任，浮針不會令你失望。」

是痺還是痛？

「你現在坐着也感覺痺痛嗎？」

「痛呀？」

「那感覺是痺多，還是痛多？」

「痺多。」

「有放射式下傳小腿？」

「有呀。」

上床觸摸，結果是臀大肌、臀中肌、梨狀肌、股二頭肌、腓骨長肌，都是患肌。C先生是梨狀肌綜合症。我用浮針逐一鬆開他繃緊的肌肉，然後請他落地走走。

「你現在感覺如何？」

「好似放鬆很多了。」

「你坐一會看看？」

C先生依吩咐坐下來休息，15分鐘後，我轉過來問他：「你現在坐着有痺痛嗎？」

「還好，不痛不痺。」

「如果你原先坐着痺感有10分，現在有幾分？」

「0到1分吧。」

「那就好了，浮針鬆開你繃緊的梨狀肌及有關肌肉，下面穿過的坐骨神經不再被壓迫，痺感就得到緩解。我建議你明天再來鞏固。」

「我明天要入院做前列腺手術。」

「那你看手術後疼痛有否復發，如果有，你就來。」（完）