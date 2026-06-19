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芒果甜到滴蜜？芒果皮及「蜜」都是致敏源？｜倪詠梅中醫師

倪詠梅 輕鬆說中醫
倪詠梅 輕鬆說中醫
倪詠梅註冊中醫專欄
1小時前
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生活 專欄
內容

看芒果甜不甜，只要看到芒果的果蒂有點蜜流出，甚至出現一兩點黑斑，都是果實熟透的象徵。

濕疹的人不能吃芒果相信很多人都知道了，不過芒果這滴「蜜」及芒果皮，單是接觸也會引發皮膚敏感或是濕疹發作！

最近有位太太因為雙手濕疹發作來診，她因為濕疹已經多年戒吃芒果，不過近日為小朋友生日會準備食物，大量製造芒果布甸之後雙手濕疹大發作，又紅又癢，甚至蔓延到手臂，十分刺癢。

從中醫角度來說，芒果是濕熱的食物，食用會導致皮膚痕癢加劇，甚至出水。而從植物學的角度來說，芒果本身就是一種易致敏的植物，因為它屬於漆樹科，漆樹科的汁液都是高致敏的。漆樹的樹脂人體直接接觸會引起皮膚起泡及過敏性皮炎。香港的山野也有漆樹， 從小行山家人已教導不要接觸它，否則癢到入心。

熟透的芒果滴出來的「蜜」芒果的果皮，其實含有一種一種名為「漆酚（Urushiol）」的物質。它存在於果梗、果蒂及果皮中，一接觸到人類的皮膚或黏膜，就極易觸發免疫系統的警報，引發紅腫、發癢等過敏反應。而芒果肉的漆酚是很少的。

一般人對許多人以為自己對芒果的果肉過敏，但真正讓他們發癢發痛的，往往是在削皮過程中不小心沾染到手上的漆酚。

因此有皮膚過敏、濕疹等皮膚疾病的人，應盡量少徒手接觸流「蜜」的芒果，應先清洗後再去皮，或是先戴手套再處理。芒果皮也盡量少接觸嘴巴等黏膜，否則很易導致唇炎。

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