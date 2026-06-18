端午吃糉 慎防痛風發作

粽葉飄香，端午將至，軟糯香甜的粽子成了節日標配。

豆沙粽、肉粽、蛋黃粽、蜜棗粽……一口軟糯超解饞，但痛風人群、高尿酸人群千萬別貪嘴！每年端午前後，痛風常出現急性發作，大半都是粽子惹的禍。

很多人疑惑：粽子不是糯米做的嗎？為什麼會誘發痛風？今天一文講透，搭配極簡中醫防控妙招，安穩過端午。

一、粽子誘發痛風，3個核心原因

1. 高油肉粽，嘌呤爆表

鮮肉粽、蛋黃肉粽、臘肉粽，肥肉、鹹蛋黃、醃製肉類屬於中高嘌呤食物，尿酸高人群食用後，血尿酸快速飆升，直接誘發痛風發作，出現關節紅腫熱痛。

2. 糯米黏膩，中醫生濕阻濁

中醫認為，糯米性黏滋膩、難消化，多食易損傷脾胃，脾胃運化失常，體內痰濕、濁毒堆積，而痛風本質就是濕濁瘀阻經絡，濕氣越重，尿酸代謝越差，痛風極易復發。

3. 升糖快，抑制尿酸排泄

糯米屬於精製高碳水，升糖速度極快，血糖升高會直接抑制腎臟尿酸代謝，尿酸排不出去，淤積體內，加重痛風隱患。

二、重點補充：並非所有痛風患者都不能吃粽子

很多痛風朋友常年嚴格忌口，其實過度緊張！粽子是否會誘發痛風，核心取決於你的尿酸控制情況與日常規範治療，不能一概而論：

1.規範治療、尿酸達標者，可適量食用

若你長期遵醫囑規範服藥、作息飲食穩定，血尿酸長期穩定在360μmol/L以下，無反覆關節腫痛、結石問題，代謝功能相對穩定。端午期間少量吃幾個粽子，基本不會誘發痛風發作，無需過度忌口、完全不敢嘗試。

食用核心：淺嘗輒止、優選素粽、不集中暴吃。

2.尿酸波動大、控制不佳者，需要嚴格忌口

若平時斷藥、隨意停葯，血尿酸長期偏高、反覆波動，或是近期有關節酸脹、隱痛前兆，屬於痛風高發狀態。此時糯米的高糖、肉粽的高嘌呤，會直接打破代謝平衡，極易誘發痛風急性發作，建議盡量不吃或只吃小口白粽解饞。

三、痛風人群：分級吃粽原則，精準避坑

✅ 尿酸達標、規範治療者

可適量吃，優選白粽、清水粽、清淡豆沙粽，單次1–2小個即可，白天食用，多喝水代謝。

❌ 尿酸偏高、未規範治療、近期不適者

盡量不吃，尤其避開蛋黃肉粽、五花肉粽、重油重鹹粽子；同時不搭配啤酒、甜飲、海鮮鹵味。

❌ 通用禁忌：不吃冰鎮粽子、不空腹大量吃粽

四、極簡中醫方法，防痛風、解粽膩（零難度）

不用熬複雜湯藥，日常食療+小調理，祛濕排濁、穩尿酸，適合居家操作

1. 一款祛濕代茶飲（飯後喝）

陳皮3克、土茯苓15克、薏苡仁15克、綠茶5克，加水煮開後保持沸騰10分鐘。

功效：健脾化濕、清熱排濁，化解糯米黏膩濕氣，促進尿酸代謝，中和粽子滋膩之性。

2. 中醫忌口小貼士

端午吃粽，搭配冬瓜、芹菜、絲瓜清淡蔬菜，清熱利濕；

忌生冷、忌辛辣、忌肥甘厚味，戒煙酒，護住脾胃，杜絕濕濁內生。

五、端午暖心結語

端午食粽，重在應節，不在多食。

痛風並不是絕對的「粽子禁忌」，規範治療、尿酸穩定，就能適度享受節日美味。唯有代謝混亂、指標超標時，才需要嚴格克制。

按需忌口、溫和調理，不焦慮、不貪食，既能感受節日煙火氣，又能遠離關節疼痛，安康過端午。

平時，則需要規範治療、合理用藥。

安康過節，無痛風困擾！