暑熱傷人影響睡眠？夏季常見疾患的中醫解釋

近日香港暑氣逼人，不少求診者都有一個共同困擾：明明暑氣讓人困倦，入夜卻輾轉難眠。即使開了冷氣，依舊心煩意亂、難以入睡。此外，流鼻血、「生蛇」的人也明顯多了。這些看似不相關的問題，在中醫看來，都與暑熱脫不了關係。

為何暑熱令人失眠？

夏季對應「火」，火邪的特性是向上，也會擾動心神。暑熱入體，就像體內燒着一把火，讓人煩躁不安，難以入眠。加上天氣熱，汗出多，既耗氣又傷陰。陰虛則虛火內生，手腳心發熱，身熱盜汗，眠差夢多，自然睡不好。若暑中夾濕（如悶熱潮濕天氣），還會頭身困重、胸悶噁心，進一步干擾睡眠。

即使開了冷氣仍會失眠？ 原因可能更微妙。冷氣溫度過低或直吹身體，會令毛孔突然關閉，體內暑熱更散不出去；同時寒邪束縛體表陽氣，陽氣無法順利轉入體內，形成「外寒內熱」——外面怕冷，裏面煩熱，這種矛盾狀態最易令人輾轉反側。此外，冷氣抽走空氣中的水分，造成「燥邪」，肺燥則心火更旺。一時間口鼻乾燥，內濕卻又阻礙氣機使津液無法輸於口鼻，就有很多人半夜口乾舌燥影響睡眠了。

所以，冷氣應該設在適當溫度，不宜太低，避免風口直吹。房內放濕毛巾或使用加濕器，則可以減少半夜口乾舌燥的情況。

暑天還會誘發哪些病？

除了失眠，以下疾病在夏季明顯增加：

中暑：輕則頭暈噁心（傷暑），重則高燒昏迷（中暑），核心是暑熱耗氣傷陰，或夾濕閉阻中焦。 心腦血管病：出汗多、血液變黏，加上冷氣房內外溫差大，血管驟然收縮擴張，容易誘發心肌梗塞、腦中風。 腸胃病：暑濕困脾，常見急性腸胃炎、細菌性痢疾，表現為腹瀉嘔吐、食慾差。 皮膚病：濕熱鬱於肌膚，濕疹、汗皰疹、痱子、毛囊炎紛紛出現。 泌尿感染：濕熱下注膀胱，女性及久坐族易得尿道炎、膀胱炎。 呼吸道疾病：冷氣溫差誘發過敏性鼻炎、哮喘，貪涼飲冷則易患暑濕感冒。流行性呼吸道感染也十分常見。 熱抽筋：大量出汗流失電解質，肌肉痙攣，中醫稱為津液不足、筋脈失養。尤其老年人，「抽筋」經常因些發生。

兩大「反常」病症：流鼻血與帶狀疱疹

最近求診者中，流鼻血和「生蛇」明顯增多，它們與暑熱的關係常被忽略。

流鼻血（鼻衄）：暑為火邪，特性「炎上」。當體內暑熱過盛，火熱之氣直衝頭面，鼻黏膜血管受迫破裂出血。這類鼻血量多色鮮，伴口乾、心煩、小便黃。與乾燥性鼻血不同，暑熱鼻血多在曝曬或悶熱環境後突發。緊急處理可冷敷鼻根，平日多食新鮮蓮藕、百合，或用竹蔗白茅根煮水清熱。

帶狀疱疹（纏腰火丹）：暑天濕熱火毒熾盛，若加上飲食油膩、熬夜、勞累，體內濕熱積聚，毒邪便從皮膚爆發，沿神經形成帶狀疱疹。夏季發作往往更急、疼痛更劇烈、水皰易化膿。必須盡快就醫，治療適切可以避免後遺症。中醫治療「生蛇」急性發作效果良好，內服中藥配合外敷藥膏可以加速痊癒並減少出現後遺神經痛的機會。

預防方法：

補水得法：少量多次喝溫水，適量補充電解質。避免一次過灌飲冰水，不但不能解渴，還會損傷脾胃。 避開溫差：進出冷氣房先關機或添薄外套，或在陰涼地方先緩沖，讓身體適應。 飲食療法：可吃冬瓜、薏仁、西瓜、苦瓜等清暑祛濕之品；少吃油膩、辛辣、生冷。 起居有節：避免熬夜，烈日下暴曬，以免傷陰；衣物寬鬆透氣，保持皮膚乾爽。

暑熱雖猛，只要順應天時，調起居、慎飲食、善用冷氣，便能安然度過炎夏。若失眠或上述症狀持續困擾，不妨向註冊中醫師查詢，針對個人體質用藥。