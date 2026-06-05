樹林之都溪旁溫泉旅館 一房一風景深層感受文化與靈氣

（圖片提供：Hoshino Resorts）

那是一個晴朗的午後，飛機降落在仙台機場前，我從窗口望下去，只見大片綠意包圍著城市，心裡忽然生出一種久違的安穩。仙台被稱為「樹木之都」，果然名不虛傳。街道兩旁高大的欅樹、青葉城遺址周邊的森林、還有七夕祭時滿城飛揚的彩幡，都讓這座東北最大城市顯得既現代，又保留著一種沉穩的優雅。它不像東京那樣急促，也不像京都那樣刻意端莊；它有伊達政宗留下氣魄，有豐沛的海山物產，更有溫柔待客的東北性格。

門口低調，就像隱藏於樹林秘景間的山居。 （圖片提供：Hoshino Resorts）

而界 秋保（Hoshino Resorts KAI Akiu） ，就藏在離仙台市中心僅30分鐘車程的秋保溫泉深處。當車子沿著名取川前行，城市的聲音漸漸淡去，只剩下溪水與風聲，馬上感受到自然温柔包圍。走進大門後的走廊，首先迎接我的是風鈴清脆的聲響。當轉彎看見大堂，我站在那裡，久久移不開腳步。大堂那面寬闊的落地玻璃正對溪谷，可想像四季在此輪轉的模樣：春夏新綠、秋楓層染、冬雪素裹。界 秋保於2024年4月才開幕，卻像已經在這裡守候了幾百年。它是星野集團「界」品牌的第23間設施，以「瀑布旁武士的自然隱居」為概念，把伊達政宗時代的文化、宮城工藝與名取川的四季風景，細細織進每一個角落。

大堂的玻璃窗直接把大自然鑲成一幅畫，四季各有迷人景致。（圖片提供：Hoshino Resorts）

我住進「紺碧之間」。推開房門，湛藍色調瞬間把我帶進磊磊峽的深潭意境。落地大窗把名取川、林木與遠山框成一幅活的畫。我坐在窗邊沙發，捧著熱茶，看陽光穿過桌上那件仙台玻璃工藝品，折射出幽幽綠光。那玻璃是用仙台河砂燒製的，帶著這座「樹木之都」的自然氣息。房號牌是柔軟的白石和紙，拉門隱藏木芥子圖案，每一個細節都低調，卻讓人感覺被這片土地輕輕擁抱。躺在床上，窗外只有溪水聲，沒有手機通知，沒有待回的訊息。我不是放空，因這不是空洞，而是被填滿的、被療癒的寧靜。

客房充滿禪意，踏進去，所有煩惱清空。（圖片提供：Hoshino Resorts）

躺在床上、坐在茶桌旁或沙發上，都像把景色私有化。（圖片提供：Hoshino Resorts）

秋保溫泉擁有1500年歷史，相傳天皇與伊達政宗都曾在此休養身心。我每天清晨和黃昏也泡個露天溫泉，岩石圍繞的池子裡，熱氣裊裊上升，耳邊是名取川潺潺流水，眼前是濃綠林木。閉上眼睛，將城市的煩悶、工作的疲憊、城市的喧囂，全都交給了這片泉水。泉質是鈉鈣-氯化物泉，富含偏硼酸與偏矽酸，泡完後皮膚滑嫩得不可思議。而且，腳踝幾年前因扭傷而來的舊患也好像舒緩了不少。

酒店溫泉設有室內和露天區，露天溫泉被樹木和岩石包圍，與大自然融為一體。（圖片提供：Hoshino Resorts）

在夏天，界 秋保還特別推出「Cool-down Soaking」，由溫泉療法專家監修，用35至36℃的「不感溫」溫泉浸泡10至20分鐘，溫和降低體溫，卻完全不覺得悶熱。泡完後，來一條冰條，或走到「せせらき」（Seseraki）休閒空間的露臺足湯區，喝一杯冰鎮甘酒，身體從裡到外都舒爽起來，將城市的黏膩感完全洗去。

在夏天，界 秋保還特別推出「Cool-down Soaking」。（圖片提供：Hoshino Resorts）

夏日另一個小確幸，是界 秋保與當地老店「主婦の店 さいち」合作的「さいちのおはぎ氷」。他們家著名的無添加紅豆餡，細火慢熬，滋味深厚。沙冰融化在舌上，我也融化了，負能量隨風吹去，正能量合為一體，一碗冰沙也可以充滿禪味！

夏天就是要來一碗冰沙。（圖片提供：Hoshino Resorts）

「せせらき」休閒空間就在溪流旁，名字帶有「每時每刻」的含義。露臺設有足湯，室內的書架上滿是關於東北與日本旅行的書籍，迷你酒吧提供仙台駄菓子、當地葡萄酒，或季節限定的飲品，隨手拈些，再坐在舒服的椅子上，這就是無拘無束。

「せせらき」休閒空間（圖片提供：Hoshino Resorts）

迷你酒吧提供仙台駄菓子、當地葡萄酒，或季節限定的飲品。（圖片提供：Hoshino Resorts）

將「寫意」二字發揮得淋漓盡致（圖片提供：Hoshino Resorts）

很想秋天再來，於紅葉下泡腳！（圖片提供：Hoshino Resorts）

讓人難忘的，還有每天傍晚至夜間舉行的「伊達之宴」（伊達な宴）。活動在專屬的隱密房間舉行。推開一扇不起眼的側門，走進長長的走廊後，便進入一個以深藍（勝色）為主調的宴會空間。勝色是武士眼中最吉祥的顏色，象徵勝利；房間正中央的牆上，則是金色太陽圖案，正是伊達政宗當年旗幟的設計。整個房間低調卻充滿壓迫感的美，像把人瞬間拉回古代。

「伊達之宴」宴會空間（圖片提供：Hoshino Resorts）

參加者先在入口披上陣羽織，進入房間安坐後，便開始聆聽伊達政宗的故事：這位武將不只善戰，更極愛飲酒與款待客人。他曾在城內特地為酒匠蓋屋，讓仙台藩得以釀出好酒；他重視酒席禮儀，認為「心意相通之人，在合適的場所、以合適的酒與肴，才能豐富人生」。接著，便進入真正的「宴會」環節。大家圍坐在一起，拿著堤燒（宮城傳統陶瓷）酒器，互相為對方斟酒——這是當時武士的禮法，不能自己倒自己的酒。服務人員會帶領大家用古法高呼口號，然後一同乾杯。酒是仙台藩淵源深厚的當地清酒，微甜而醇厚，配上簡單卻精選的在地小菜（おつまみ）。整個活動約30分鐘，雖然時間不長，卻讓人真實感受到那份「伊達式款待」——不浮誇、不表演，而是帶著武士的豪邁與細膩。

「心意相通之人，在合適的場所、以合適的酒與肴，才能豐富人生。」

晚餐「新伊達會席」也是一場文化之旅，在半開放的私人包廂裡，每一道菜都有故事。器皿用帶腳托盤，每款料理也做得精緻，重現伊達政宗時代大名的排場。餐單每天也有一點轉換，但必少不了仙台名物——牛舌。還有宮城縣的魚鮮貝類等海產，加上新鮮菜蔬，口味層次豐富而又分明。服務人員輕聲講述伊達政宗如何開墾新田、重視茶道與能樂，把仙台建設成文化之都。一頓下來，感覺自己由內而外散發更濃文化氣質！

採用當地食材烹調的料理，以味蕾感受仙台的豐饒。（圖片提供：Hoshino Resorts）

料理十分豐富，卻清雅不膩。（圖片提供：Hoshino Resorts）

界 秋保的大堂不只是出入空間，在那幅巨型風景畫前，從清晨到夜晚都有溫柔的節奏。每天早上七點整，大堂會舉行「現代溫泉療法體操」。金色晨光穿過落地玻璃灑進來，於陽光中伸展手臂、轉動腰身、深呼吸。動作不激烈，卻能把泡完溫泉後的身體徹底喚醒。下午，大堂則化身為小小工藝坊。我參加了付費的DIY體驗，用磊磊峽的秋保石、仙台和紙和細細的鈴鐺，親手製作了一個七夕彩幡匙圈掛飾。

到了晚上，大堂又換上另一種氣氛。在地音樂家會準時出現，有時是古琴、有時是尺八或笛子。燈光調暗，琴聲與溪水聲交織在一起。演奏結束後，音樂家非常親切地邀請大家上前觸碰樂器、試著撥幾下弦。那一刻，我覺得自己不再是過客，而是暫時成為這片土地的一部分。

從清晨到夜晚，大堂都有活動。

在大堂的小店內，還可以買到當地的伴手禮。

周邊景點：

界 秋保距離仙台市中心約半小時車程，但既然來到這大自然當中，一起把城市生活忘掉，以大半天時間投入仙台的靈氣當中。先來到秋保大瀑布（秋保大滝）。這座落差55米、寬約6米的直瀑，被列為日本三大名瀑之一，也是國家指定名勝。從觀景台遠眺，瀑布如白練般直墜谷底，水聲轟隆，負離子充滿空氣。初夏綠意環繞時特別療癒，秋季楓紅則如火般絢爛。站在那裡，想起伊達政宗當年征戰後也常來此地休養，頓時理解為何古人說「聽瀑能洗心」。

另一處我很喜歡的是秋保神社，這座創建於西元808年的古老神社，已有超過1200年歷史，主祀「勝負之神」。神社內掛滿寫著「勝負」的祈願旗，色彩鮮豔又壯觀。許多運動員、考生前來參拜，連滑冰王子羽生結弦也曾留下繪馬。最有趣，當中設有厄運石，想像一直以來的衰運，然後全部吹入石中，再瞄準前方大石恨恨地把厄運石擲碎，太爽快！

喜歡酒的朋友，絕對不能錯過鳳陽酒造（HOYO Sake，內ヶ崎酒造）。這是宮城縣最古老的酒藏之一，創業於1661年，已有360多年歷史。他們堅持傳統手工釀造，酒質清澈、微甜而帶有米香。我在試飲時，選了一瓶以當地米釀製的純米大吟釀，喝起來順口又餘韻悠長。再上網查查價錢，在香港購買的話貴上不少，所以，別空手而回！

除了以上三處，磊磊峽也是必訪。名取川切割岩石形成的峽谷步道，全長約1公里，沿途奇岩怪石與清流交織。最浪漫的是覗橋附近的心形岩洞，若幸運遇上下雨，還能看到倒映在心形水窪中的「心心相印」。對情侶或想找點小浪漫的旅人來說，這裡是秋保的隱藏版打卡點。

界秋保（Hoshino Resorts KAI Akiu）

房價：一泊二食（含早晚餐）每人每晚 約¥31,000 – ¥45,000起，優惠價可低至¥16,819起。

地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元平倉1番地（1 Hirakura, Yumoto, Akiu-machi, Taihaku-ku, Sendai, Miyagi 982-0241）

網址：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/kaiakiu/