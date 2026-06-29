腕管綜合症和媽媽手｜袁康就博士

浮針醫學提出了一個非常突破性的思維，那就是：肌肉會生病。說它突破，是因為過去醫學沒有重視肌肉致病這個因素。肌肉是人體最大器官，任何時候都離不開肌肉活動，肌肉生病是很自然的事。

攰是肌肉生病的開始

勞損是肌肉最普遍的致病原因。當肌肉重複又重複地使用，肌肉會缺血缺氧，而我們就會感覺「攰」。它在告訴我們：肌肉疲勞了，如果再不停止，那就會因缺血而出現疼痛。例如跑步一段路之後就有攰的感覺。又例如扭毛巾，重複又重複地扭了一大堆毛巾之後，攰了。警號響起而工作依然，肌肉就出現疼痛、無力。

我們要聆聽身體發出的信號。如果攰了，我們最好暫停重複又重複的工作，讓肌肉得到血液灌注，避過痛症的出現。對於那些劇烈運動，事前最好熱身多一點。

沙姐姐患手腕、手指痛半年。

「我兩隻手都有腕管綜合症，找過很多醫生，做過不同的治療，仍然很痛。」

「痛在哪裏？」

「左手拇指擺動時，手腕就明顯痛。」沙姐姐用左手示範「第一」動作。她是左撇子。

「這個動作痛在手腕嗎？」

「大拇指、雞髀肉到手腕都痛。不停用手機導致吧。」

「你也明白用手機致肌肉勞損了……但你怎麼知道這是腕管綜合症？」

「之前見過很多醫生，也做過檢查，包括香港及深圳，他們都這樣說。」

她患的應該是橈骨莖突狹窄性腱鞘炎，俗稱媽媽手。

腕管綜合症和媽媽手

「你手指有痺嗎？」

「痺呀，兩隻手都有手指痺。」

「哪隻指痺？」

「大概是2、3、4手指。」

「那你應該有兩個症：雙側腕管綜合症和左側媽媽手。」

我在她前臂觸摸，尋找患肌。她左手的外展拇長肌、伸拇短肌，兩隻手的掌長肌、橈側屈腕肌、尺側屈腕肌都是患肌。我給她解釋肌肉勞損、患肌致病原理，提醒她不要長時間使用手機，然後把她的患肌逐一鬆開。

沙姐姐開心說：「我之前試了那麼多物理治療、針灸、跌打、敷藥、按摩、拉筋，也吃過止痛消炎藥，真的沒有這次那麼速效爽快，疼痛和痺感都大大減輕了！」（完）