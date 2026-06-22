低頭族的頸膊痛｜袁康就博士

手機的應用愈是普及，肩頸膊痛病人就愈來愈多。這不僅僅是中年人常患的痛症，小童喜歡打機，玩個不停，小學未畢業就患上肩頸痛；老年人為打發時間，拿着手機看電影，一看就幾小時，年長骨頭退化之餘，再低頭追看連續劇，那有不出現肩頸痛的道理！

低頭過久 缺血則痛

低頭看手機的後果是頸椎弧度消失變直，肌肉因持續拉長而缺血繃緊，建議每半小時抽出三分鐘，離開現場，活動一下頸部肌肉，或可避過一場痛症災難。這個道理很簡單，當我們持續使用肌肉，肌肉會缺血缺氧繃緊；肌肉繃緊的後果，不僅僅是肌肉本身出現疼痛，而且會壓到神經、血管或臟腑，繼發二次病痛，後者稱「肌肉後病痛」，可以好嚴重。

浮針醫學稱繃緊肌肉為「患肌」。當患肌出現而又必須使用，應力導致疼痛。浮針鬆開患肌，應力消失，疼痛馬上消失。肌肉回復正常鬆弛狀態後，下面的神經、血管或臟腑不再受壓，「肌肉後病痛」也隨之消失。

肌肉痛 誘發其他疾病

低頭族的患肌，造成「肌肉後病痛」是常見的。壓到椎動脈、頸總動脈，會導致上腦血供不足，繼發二次病痛，例如頭暈、頭痛、眼矇、聽力降低、耳鳴等等。頸部神經受壓，則會導致麻痺，麻痺感可能下傳手指。

47歲的日本人安生先生，因工作關係，終日埋頭苦幹，不停用手機，導致右側肩頸痛。他有多年肩頸痛病史，由於不太嚴重，所以沒有認真處理；但近日工作繁忙，一個月前肩頸痛加劇，早上醒來特別嚴重。

「哪裏痛？」

他把頭微轉左，用手覆蓋着右側肩頸。

「You’ve got the pain when you turn left？」（你轉頸痛嗎？）

「I think it is not pain. It is heavy ！ 」（那不是痛，是「重」！）

我請他用手指指出那裏最「重」。他指着肩胛骨內上角，表示昂頭明顯。這個位置是肩頸痛常見位置。安生先生沒有手指麻痺，也沒有頭暈，未發展至「肌肉後病痛」，那只是典型的肩頸痛症。

我用浮針鬆開他的肩胛提肌、頭夾肌和上斜方肌，處理後問他感覺如何。他開心地回答那「重」感消失了。（完）