Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

低頭族的頸膊痛｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介紹內丹氣功修煉及神奇兼速效的浮針醫學
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

手機的應用愈是普及，肩頸膊痛病人就愈來愈多。這不僅僅是中年人常患的痛症，小童喜歡打機，玩個不停，小學未畢業就患上肩頸痛；老年人為打發時間，拿着手機看電影，一看就幾小時，年長骨頭退化之餘，再低頭追看連續劇，那有不出現肩頸痛的道理！

低頭過久  缺血則痛

低頭看手機的後果是頸椎弧度消失變直，肌肉因持續拉長而缺血繃緊，建議每半小時抽出三分鐘，離開現場，活動一下頸部肌肉，或可避過一場痛症災難。這個道理很簡單，當我們持續使用肌肉，肌肉會缺血缺氧繃緊；肌肉繃緊的後果，不僅僅是肌肉本身出現疼痛，而且會壓到神經、血管或臟腑，繼發二次病痛，後者稱「肌肉後病痛」，可以好嚴重。

浮針醫學稱繃緊肌肉為「患肌」。當患肌出現而又必須使用，應力導致疼痛。浮針鬆開患肌，應力消失，疼痛馬上消失。肌肉回復正常鬆弛狀態後，下面的神經、血管或臟腑不再受壓，「肌肉後病痛」也隨之消失。

肌肉痛  誘發其他疾病

低頭族的患肌，造成「肌肉後病痛」是常見的。壓到椎動脈、頸總動脈，會導致上腦血供不足，繼發二次病痛，例如頭暈、頭痛、眼矇、聽力降低、耳鳴等等。頸部神經受壓，則會導致麻痺，麻痺感可能下傳手指。

47歲的日本人安生先生，因工作關係，終日埋頭苦幹，不停用手機，導致右側肩頸痛。他有多年肩頸痛病史，由於不太嚴重，所以沒有認真處理；但近日工作繁忙，一個月前肩頸痛加劇，早上醒來特別嚴重。

「哪裏痛？」

他把頭微轉左，用手覆蓋着右側肩頸。

「You’ve got the pain when you turn left？」（你轉頸痛嗎？）

「I think it is not pain. It is heavy ！ 」（那不是痛，是「重」！）

我請他用手指指出那裏最「重」。他指着肩胛骨內上角，表示昂頭明顯。這個位置是肩頸痛常見位置。安生先生沒有手指麻痺，也沒有頭暈，未發展至「肌肉後病痛」，那只是典型的肩頸痛症。

我用浮針鬆開他的肩胛提肌、頭夾肌和上斜方肌，處理後問他感覺如何。他開心地回答那「重」感消失了。（完）

最Hit
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
突發
2小時前
關閉逾30年的深圳西麗塔，再次免費開放。深圳微時光
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
灣區時事
17小時前
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
Save Lily｜Danny發燒急送東區醫院 或須接受脊椎穿刺手術 父親：非常擔憂
突發
10小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
4小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
3小時前
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
將軍澳黑裙女霸氣等車 單拖搬高過頭「貼身神物」直落月台 網民見一細節驚呼：搬去邊度都污糟｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
高海寧拍戲被掌摑一巴即入院：擘唔大個口 笑容亦受影響 馬國明好奇打人者身份丨一周星星
高海寧拍戲被掌摑一巴即入院：擘唔大個口 笑容亦受影響 馬國明好奇打人者身份丨一周星星
影視圈
13小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
23小時前
初級大人必學！用完電器要拔走插頭？慳電兼防火 即睇4款高危家電
初級大人必學！用完電器要拔走插頭？慳電兼防火 即睇4款高危家電
食用安全
20小時前
無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命
無葉風扇比傳統風扇更降溫？達人拆解4大差異 附清潔貼士保風力/延長使用壽命
食用安全
23小時前
更多文章
內丹氣功的基本練習｜袁康就博士
內丹氣功的基本做法｜袁康就博士
2026-06-18 00:00 HKT
袁康就博士