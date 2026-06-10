逃過頸椎劫，卻遇腰椎難？｜急性腰肌勞損與「動態平衡」的啟示｜潘偉傑醫生

患者孔女士是一位50多歲的會計師。過去因長期伏案工作而患上頸椎椎間盤突出，隨後改變工作型態，於辦公期間改採持續站立姿勢達多月。某日孔女士於俯身拾取文件時，突發腰部疼痛，隨後症狀顯著加劇，疼痛範圍擴展至背部與臀部，導致活動能力嚴重受限。患者居家臥床休息數日後症狀未見緩解，於平躺、坐姿及站立時皆伴隨劇烈疼痛，遂前來就診。





臨床檢查發現孔女士腰椎呈現顯著之功能性側彎（主要肇因於腰部周邊肌群強烈痙攣所致）。腰椎活動度（ROM）大幅受限，輕微之屈伸或旋轉動作即誘發疼痛。觸診發現骶髂關節（Sacroiliac joint）、左側腰方肌（Quadratus lumborum）下段及胸最長肌（Longissimus thoracis）下段出現腫脹與微熱現象，而神經學檢查結果為陰性。綜合上述臨床表徵，初步診斷為急性腰肌勞損（Acute Lumbar Muscle Strain）。





急性腰肌勞損多因腰部肌肉或肌筋膜遭受突發性損傷所致。臨床表現除局部肌群與筋膜疼痛外，痛覺可自下肋骨緣延伸至臀部，甚至出現放射至下肢的轉移痛。在臨床診斷上，需排除其他結構性病變，如椎間盤病變（突出或退化）、脊椎滑脫與椎管狹窄。此外，必須常規評估「紅旗警號」（Red Flags），詢問患者是否曾有癌症病史、不明原因體重減輕、免疫抑制、發燒、創傷，以及尿瀦留或大小便失禁等症狀，以排除馬尾症候群（Cauda Equina Syndrome）、骨折或惡性腫瘤等嚴重病理情況。同時，需評估患者之職業、近期負重史及工作環境，以制定預防復發計畫。若無上述「紅旗警號」且疼痛未超過六週，一般無需安排常規影像學檢查（如X光）。





針對孔女士的情況，我們施以輕劑量之腰椎關節鬆動術（Joint Mobilization），並針對骶髂關節、腰方肌與胸最長肌之激痛點進行針灸，以緩解肌肉痙攣。此外，處方短期非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）可以控制發炎反應，並建議局部短暫冰敷。期間孔女士需避免受傷後長期臥床，建議在可耐受範圍內保持適度活動，以促進組織康復。於後續覆診及復健階段，建議她進行針對性之療癒運動，包括腰椎、髖關節與大腿肌群之伸展，以及能提升脊椎穩定性之核心肌群強化訓練。





本案例提醒大家，過度延長單一姿勢（如久站或久坐）且缺乏適度伸展，為引發肌肉骨骼病變之危險因素。針對孔女士的工作情況，建議她避免單一之長期站立或久坐，應視情況交替姿勢；每維持同一姿勢逾30分鐘，應進行腰、頸、肩及下肢之伸展。此外，臨床上應持續指導正確之站、坐姿與搬運重物之生物力學技巧，並建議改善工作環境之設備配置，以維持脊椎之動態平衡。





(註：關於肌肉骨骼痛症之紅旗警號詳細資訊，可參閱嘉薈醫療YT頻道的相關內容。)