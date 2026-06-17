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生活｜購買家用保健儀器要小心

謝志榮 前線醫療手記
謝志榮 前線醫療手記
謝志榮，30年經驗健康版編輯
1小時前
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生活 專欄
內容

市面有不少專售保健儀器產品的店鋪，不少已經營多年，有分店，穩打穩紮擁有不錯的口碑。

朋友最近驗出尿酸高，於是去了其中一家看看有什麼合適的家用儀器，這店她已光顧多年，家中的血壓計也是在此購買。店員聽得是關注尿酸，便推薦一款五百多元的儀器，要自行刺指頭取血，連機有三種不同的試紙，可分別量度尿酸、血糖、膽固醇。

為了讓她具體掌握用法，店員為她試測一次尿酸。先把一張試紙放進機裡，然後在她指頭刺出一滴血，滴到試紙上，按理儀器很快便會顯示讀數，但結果等了一會，顯示出來的是Lo。即是什麼？尿酸低（Low）？咁正？但店員並非這樣解讀，而是說：「我都未見過。」

於是再試一次，又在另一指頭刺出一滴血，這次顯示到讀數了，朋友便付錢把機帶回家。當晚，最近驗出膽固醇超標，開始服降膽固醇藥的丈夫，試用該儀器來驗膽固醇，但左手一滴血，右手一滴血，兩次結果竟都是Lo。夫婦倆細看說明書，才知原來Lo是代表有問題，說明書上寫明若Lo就要驗多次，連續兩次Lo就要把機拿回銷售店鋪。

吓？朋友夫婦心想，這不是量血壓，也不是探熱，而是每次都要刺一滴血出來的！若經常都出現Lo，點搞？而且，下午店員說「我都未見過Lo」，而沒有講解Lo代表什麼，也令人失去信心。進一步說，也令人質疑該儀器本身的可靠程度；退一步說，即使店鋪肯換機，難道朋友夫婦還要在充滿質疑之下一滴滴血的刺出來？所以最終結果只有一個：退款。雖然退款順利，但也夠傷的，因此大家購買這些儀器時，記緊試清楚問清楚，店員講解不清就千萬別買。

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