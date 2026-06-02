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ESG離不開個人行止與中國智慧

北上南下中西行
北上南下中西行
黃炳逢
4小時前
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生活 專欄
內容

         隨著ESG（Environmental環境、Social社會、Governance管治）體系加快成為國際上企業行為的規範，它被視為可持續發展的新模式，也是經濟上影響投融資及合規要求的核心機制，更是企業識別與應對環境問題、供應鏈運行風險等等的關鍵戰略工具。由於其對包括全球上市大型企業的指標性要求，在全球的企業生態環境中必然牽動大大小小的企業，逐漸形成將來所有企業發展的新格局，預計當國際社會就ESG方面將取得更大共識並全面規範時，大部分企業都會被全面納入，有前瞻性的企業及敏銳度高的管理者必須及早作出部署。

        當全球經濟正在進行結構性轉變，有一個更深層次問題需要思考：作為組成社會的基本分子 —— 個人，還可以置身於ESG的大潮之外？好多人覺得 ESG 是大型公司的合規問題。事實上，企業和個人本身就是個共生關係。企業之所以要追求綠色生產，甚至去審查整條供應鏈的碳排放，終極目標是要服務消費端的個人。如果一方面要求企業做道德模範，另一方面個人就容許過度浪費、漠視社會責任、缺乏道德約束，根本無可能達致真正的可持續發展。企業和個人必須同步，要以企業的ESG推動個人行為建立新範式，形成可持續的價值觀及和行為指引。

        要將 ESG 延伸到個人，要有清晰的對接。首先是 E（環境）。在企業層面，講的是資源管理、碳足跡、能耗效益、生態保護。換作個人，對接的是我們的生產與消費態度。每個人都是微型生產者和消費者。套用企業的「循環經濟」概念，個人 在E的實踐，是將「買、用、棄」的行為，引導到「適量、重用、修補」的循環模式。買東西不單只看價錢，還要看它的可持續性，背後是否付出不恰當的環境代價；日常出行不止看方便，可以計算一下碳足跡。個人的 E是一種對地球資源的尊重、人與自然的一種平衡。

        再看 S（社會）。企業的 核心是社群關係和多元包容。落實到個人，就是「人際倫理與社會態度」。在這個生活碎片化、網絡生態失序、言論極端化的互聯網AI年代，個人的 S 體現在如何對待身邊的人和事。你有否尊重不同性別、背景、種族、階層、意見？你有否對弱勢社群保持同理心？甚至在網絡世界，你留言是在發送什麼能量？或是純粹發洩破壞？將企業的多元包容套到個人，就是學會在日常生活中不帶偏見地溝通，主動與社區互動，將自己看作社會網絡中一個有責任的分子。

         關於 G（管治），它包含對E和S的責任及義務。個人的 G其實就是自我管理、約束和規範。一個缺乏良好管治的人，生活作息混亂、財務不穩健、做事缺乏誠信、忽視他人利益，甚至對社會做成損害。個人 的G要求建立一套內部自我審計機制。身處資訊爆炸、網絡真假難分的時代，你如何去管理接收和傳播資訊的行為？有無做到誠實守正？沒有管治能力的話，E 和 S 都只會變成空話。

        ESG在中國傳統文化中存在已久。我國諸子百家的思想簡直就是ESG的最佳營養。儒家思想完美對接了 S 與 G。儒家講「克己復禮」、「吾日三省吾身」、「見利思義，見危授命」，這不就是最的個人管治嗎？「己所不欲，勿施於人」更是人際關係與社會倫理的黃金法則。儒家由「修身」開始，再推及「齊家、治國、平天下」，這種由內而外、由個人推及集體的路徑，解釋了為什麼企業 ESG 必須要由個人 的ESG實踐作為基礎。當每個人都懂得修身、懂得對社會承擔責任，ESG自然水到渠成。

        道家則為 E 提供了最高境界的哲學支撐。老子講「人法地，地法天，天法道，道法自然」，莊子講「天地與我並生，而萬物與我為一」。這種天人合一、順應自然規律的宇宙觀，超越了西方近現代那種「人類主宰自然、出了問題再去修補」的功利環保主義。道家提倡的「知足不辱，知止不殆」，直接指出了現代消費主義的病灶。個人 ESG 裡的 E，最高層次不是為了應付法規去減碳，而是像道家一樣，回歸到一種與萬物共生共存、不盲目掠奪的智慧、對大自然予以尊重。

        墨家的「兼愛、非攻、節用」，則是 S 與 E 的實踐。墨子反對奢侈浪費，這與現代反對過度消費、講求資源效益的 E 完全一致；而「兼愛」打破了國界種族，關懷全天下的福祉，建立人類命運共同體，這不就是最極致的多元包容與社群關懷嗎？

        法家在 G的層面，提供的「奉法者強則國強」給了我們極大啟示。講求的是規章、制度、獎罰、客觀標準。管治不能只靠一時熱情，而是要訂立清晰的行為原則與底線。這種理性的制度化建設，是確保 ESG 可持續的鐵律。

         當我們將這套融合現代觀念與古人智慧的 ESG建立起來，就會尋找到不少解決全球結構性問題的方向。面對極端氣候、供應鏈不穩和通脹壓力，透過「減法」擺脫了消費主義的奴役，減少對非必要物質的依賴，實質地減輕地球的負擔；AI爆發、網上詐騙與資訊污染嚴重。有管治能力的人，會對科技抱持審慎態度，不隨意轉發未經證實的消息，不利用科技去霸凌或作惡，在數字世界中保持清醒；貧富懸殊加劇、全球地緣政治緊張，導致社會高度撕裂，要懂得運用同理心與多元包容去與不同政見、不同階層的人溝通，用善意及智慧去修補社會安全網的破損。ESG 是從底層邏輯上將個人變成一個穩定社會、保護環境的積極分子來發揮力量，制度和人並重，相輔相成，缺一不可！

        ESG 絕對不應只屬於企業。只有當ESG能延伸到每一個人身上，轉化為個人行為的新範式，可持續發展才擁有真正的生命力。透過將 ESG 的精神與個人行為對接，同時注入中國傳統智慧，就有可能重塑一套全球性的行為規範。個人的 ESG不是一件遙遠的事，而是從大家的每一個選擇、每一句說話、每一次消費開始。

黃炳逢

香港內地經貿協會會長

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