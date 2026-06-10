生活 | 北上就醫要考慮覆診難

我至今未試過北上就醫，但身邊朋友就很多，有譽，也有譭。其中有兩點近期較多朋友講及，不妨分享一下：

部分收費開始和香港看齊

以香港人較多為之北上的「睇牙」為例，早期傳得很便宜，甚至只是香港的十分一！但最近有朋友，到深圳其中一家大型牙科醫院淁受治療，首先替他洗牙，只收二百多元，確是平靚正；但跟著就指出他有部分牙齒需修補，建議先行修補再做其他。

朋友聽到價錢，心下打了個突，但當時情勢，要拒絕又很尷尬，於是唯有同意。結果這次補牙，被收了七千二百元，而且是人民幣，而且還未開始他本來要接受的治療。這收費無論如何不算便宜，至少也是香港級數了。

覆診十分不便

並非所有病都可以一次過解決，北上一次容易，但若情況是需要多次覆診，就變成很大壓力了。有朋友更因兩地公眾假期的差異，誤約了香港紅假北上覆診，結果覆診半個鐘，回程卻在關口排隊逾兩個鐘！

所以，建議大家考慮北上就醫時，要同時考慮覆診的問題，以免拖著一條尾巴，覆診又不是，不覆診又不是。