Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生活 | 北上就醫要考慮覆診難

謝志榮 前線醫療手記
謝志榮 前線醫療手記
謝志榮，30年經驗健康版編輯
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

我至今未試過北上就醫，但身邊朋友就很多，有譽，也有譭。其中有兩點近期較多朋友講及，不妨分享一下：

部分收費開始和香港看齊

以香港人較多為之北上的「睇牙」為例，早期傳得很便宜，甚至只是香港的十分一！但最近有朋友，到深圳其中一家大型牙科醫院淁受治療，首先替他洗牙，只收二百多元，確是平靚正；但跟著就指出他有部分牙齒需修補，建議先行修補再做其他。

朋友聽到價錢，心下打了個突，但當時情勢，要拒絕又很尷尬，於是唯有同意。結果這次補牙，被收了七千二百元，而且是人民幣，而且還未開始他本來要接受的治療。這收費無論如何不算便宜，至少也是香港級數了。

覆診十分不便

並非所有病都可以一次過解決，北上一次容易，但若情況是需要多次覆診，就變成很大壓力了。有朋友更因兩地公眾假期的差異，誤約了香港紅假北上覆診，結果覆診半個鐘，回程卻在關口排隊逾兩個鐘！

所以，建議大家考慮北上就醫時，要同時考慮覆診的問題，以免拖著一條尾巴，覆診又不是，不覆診又不是。

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
18小時前
打工仔悲歌︱員工遲開電腦8分鐘遭解僱 公司舉五宗罪「嚴重違紀」影片作證
打工仔悲歌︱員工遲開電腦8分鐘遭解僱 公司舉五宗罪「嚴重違紀」影片作證
即時中國
5小時前
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
影視圈
21小時前
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
14小時前
浴室鏡子經常起霧？裝修師傅教做1步簡單解決 親解背後原因：「裝修前問一問就搞掂」
浴室鏡子經常起霧？裝修師傅教做1步簡單解決 親解背後原因：「裝修前問一問就搞掂」
生活百科
18小時前
《Sing Again 4》27歲女星金允雪離世 百日直播竟成忌日 生前最後發文：身體缺乏力氣
《Sing Again 4》27歲女星金允雪離世 百日直播竟成忌日 生前最後發文：身體缺乏力氣
影視圈
15小時前
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
時事熱話
1小時前
更多文章
生活 | 講解藥物副作用需仔細
痛成這樣怎麼去旅行啊？上網一查，赫然發覺原來在嚴重發作時服食降尿酸藥的初期，由於要溶解和排走積聚的尿酸，是會引起更劇烈的疼痛的！
2026-06-03 08:00 HKT
謝志榮 前線醫療手記