生活 | 講解藥物副作用需仔細

最近聽說了一個關於藥物副作用的案例，相信絕不是單一事件。

事緣一位中年女士本身有高血壓，由醫生處方一種血壓藥，服食多年，血壓還算平穩。但最近短時間內有兩次腳掌疼痛，第一次以為是關節炎，又以為和走路太多或無意中踢傷有關，但第二次就起了疑心，終於驗血證實是痛風發作。

過往從未有過痛風的她，大惑不解。正好要見向她處方血壓藥的醫生，細問之下，原來該種血壓藥是有可能引致「高尿酸」的副作用，因此建議她改服另一種血壓藥。

女士心想：大佬，有機會有這副作用，你開藥時又唔講？

但故事還未完。醫生處方另一隻血壓藥之餘，也處方了降尿酸藥。她回家一一按指示服食，兩日之後，腳掌竟痛得更厲害！她本已計劃了去旅行，行程逼近，自然十分焦慮，痛成這樣怎麼去旅行啊？上網一查，赫然發覺原來在嚴重發作時服食降尿酸藥的初期，由於要溶解和排走積聚的尿酸，是會引起更劇烈的疼痛的！

同一感覺：大佬，你開藥時又唔講？

「其實他是一個不錯的醫生，有經驗，我急性發作入院他也肯即來，沒特別收取昂貴費用，可是原來每種藥都可能有副作用，應該講清楚我知嘛，唔使我咁焦慮。」她慨嘆說。