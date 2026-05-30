Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

當「無可逆轉」遇上「可塑性」｜手部退化性關節炎減緩退化策略｜潘偉傑醫生

潘偉傑醫生
潘偉傑醫生
走進我們的中西診療室
6小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

楊女士是一位五十多歲的銷售經理，其三十多年的職業生涯需要長期運用上肢及手指提取貨物。近年來，她發覺手指前段開始出現變形、僵硬和疼痛，情況嚴重至影響夜間睡眠。她曾向專科門診求醫，檢查和化驗後，醫生診斷為退化性關節炎，並指出這是一個持續且無法逆轉的過程，除了建議她繼續進行手部伸展運動、減少能加速手部勞損的動作和處方消炎止痛藥之外，並無其他治療方案。楊女士對診斷感到無奈，因而前來尋求診治。

檢查發現其雙手除了拇指外，其餘四指的遠端指間關節均有變形且無法完全伸直的情況。手部退化性關節炎是因長年累月的關節勞損所引致。其成因除了關節自然老化、關節液分泌減少及軟骨磨損變薄外，不正確的姿勢和活動模式，例如長期以手指攜帶過重物件，亦會對關節造成過度壓力，加速磨損，從而引起疼痛、紅腫、發熱和關節僵硬等徵狀。若關節長期處於發炎狀態，患者會因疼痛而減少活動，可能引致肌肉萎縮和無力，最終或會導致永久性的關節變形。



面對「退化已經發生」的現實，治療的方針除了防止情況繼續惡化，更重要的目標是尋找病人本具的療癒資源和重建患者的信心。經過溝通，楊女士表達了積極的治療意願，並相信自己的狀況能夠透過適當處理得到改善。故此，治療策略是制定了結合針灸、手部伸展與強化運動的綜合方案。當中加入了「熊氏易筋經」，因為這套功法包含大量的上肢伸展與強化動作，能同時鍛鍊肩、胸、背的相關肌群，有助改善手部的整體血液循環。此外，我們也給予她日常活動上的具體建議，例如在疼痛發作時，應善用其經理的職務之便，適時請同事協助處理需重複抓取貨物的工作。同時，也提醒她應注意作息，在手部持續工作約三十分鐘後，便應休息五分鐘，讓關節得以放鬆。整個康復策略亦輔以其他輕劑量的負重運動和耐力鍛煉，以減緩退化的進程。



經過約四至六次的持續治療後，楊女士的狀況獲得改善。她的手指疼痛大幅減輕，以視覺類比量表（Visual Analogue Scale, VAS）評估，疼痛指數由初診的六分降至第四次覆診時的兩分，並穩定地維持在低水平。此外，她恢復了安穩的睡眠。在後續近一年的追蹤期間，配合持續的伸展與強化運動，她的關節退化沒有明顯惡化的跡象。儘管偶爾仍有輕微疼痛，但她已能繼續工作，整體生活品質得到了提升。

《道德經》第七十六章有云：「人之生也柔弱，其死也堅強。故堅強者死之徒，柔弱者生之徒。」這段話不僅是對生命現象的深刻洞察，也為治療方向提供了啟示。不論是僵硬的關節，還是一個看似無可逆轉的診斷，在其必然性（剛）當中也隱藏著可塑性（柔）。若我們能在治療方案中抱持剛中有柔的思維，尋找善巧方便，為困境容許一些轉圜的餘地，生命的道路或許就能以另一種方式柔順地持續下去。

(關於防止或舒緩手部退化性關節炎的療癒運動之詳情，請參看 嘉薈醫療 YT頻道)

最Hit
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
10小時前
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影視圈
9小時前
擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮
擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
12小時前
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
影視圈
23小時前
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
影視圈
2026-05-29 19:00 HKT
半山羅便臣道住宅單位起火冒煙 消防救出1男2女昏迷送院
02:09
半山羅便臣道住宅單位起火冒煙 1男2女昏迷送院 重案組跟進調查
突發
3小時前
莫氏雞煲︱老闆靠流量清還債務 「計劃三年後退休」
莫氏雞煲︱老闆靠流量清還債務 「計劃三年後退休」
即時中國
2小時前
周六福為內地知名珠寶商。
周六福為「售賣不合格足銀手鐲」致歉
即時中國
8小時前
更多文章
從「動能生陽」到持續邁步｜嚴重脊柱退化患者的低劑量療癒運動策略 | 潘偉傑醫生
在臨床實踐中，我們經常會遇到充滿挑戰的案例，八十多歲的梁女士便是其中之一。她患有腎衰竭數年，每週需接受兩次洗腎治療；近年來更飽受嚴重的脊柱退化與骨質疏鬆引發的腰椎塌陷性骨折所苦。初診時，她無奈地訴說著
2026-05-21 12:00 HKT
潘偉傑醫生