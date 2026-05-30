當「無可逆轉」遇上「可塑性」｜手部退化性關節炎減緩退化策略｜潘偉傑醫生

楊女士是一位五十多歲的銷售經理，其三十多年的職業生涯需要長期運用上肢及手指提取貨物。近年來，她發覺手指前段開始出現變形、僵硬和疼痛，情況嚴重至影響夜間睡眠。她曾向專科門診求醫，檢查和化驗後，醫生診斷為退化性關節炎，並指出這是一個持續且無法逆轉的過程，除了建議她繼續進行手部伸展運動、減少能加速手部勞損的動作和處方消炎止痛藥之外，並無其他治療方案。楊女士對診斷感到無奈，因而前來尋求診治。





檢查發現其雙手除了拇指外，其餘四指的遠端指間關節均有變形且無法完全伸直的情況。手部退化性關節炎是因長年累月的關節勞損所引致。其成因除了關節自然老化、關節液分泌減少及軟骨磨損變薄外，不正確的姿勢和活動模式，例如長期以手指攜帶過重物件，亦會對關節造成過度壓力，加速磨損，從而引起疼痛、紅腫、發熱和關節僵硬等徵狀。若關節長期處於發炎狀態，患者會因疼痛而減少活動，可能引致肌肉萎縮和無力，最終或會導致永久性的關節變形。











面對「退化已經發生」的現實，治療的方針除了防止情況繼續惡化，更重要的目標是尋找病人本具的療癒資源和重建患者的信心。經過溝通，楊女士表達了積極的治療意願，並相信自己的狀況能夠透過適當處理得到改善。故此，治療策略是制定了結合針灸、手部伸展與強化運動的綜合方案。當中加入了「熊氏易筋經」，因為這套功法包含大量的上肢伸展與強化動作，能同時鍛鍊肩、胸、背的相關肌群，有助改善手部的整體血液循環。此外，我們也給予她日常活動上的具體建議，例如在疼痛發作時，應善用其經理的職務之便，適時請同事協助處理需重複抓取貨物的工作。同時，也提醒她應注意作息，在手部持續工作約三十分鐘後，便應休息五分鐘，讓關節得以放鬆。整個康復策略亦輔以其他輕劑量的負重運動和耐力鍛煉，以減緩退化的進程。











經過約四至六次的持續治療後，楊女士的狀況獲得改善。她的手指疼痛大幅減輕，以視覺類比量表（Visual Analogue Scale, VAS）評估，疼痛指數由初診的六分降至第四次覆診時的兩分，並穩定地維持在低水平。此外，她恢復了安穩的睡眠。在後續近一年的追蹤期間，配合持續的伸展與強化運動，她的關節退化沒有明顯惡化的跡象。儘管偶爾仍有輕微疼痛，但她已能繼續工作，整體生活品質得到了提升。





《道德經》第七十六章有云：「人之生也柔弱，其死也堅強。故堅強者死之徒，柔弱者生之徒。」這段話不僅是對生命現象的深刻洞察，也為治療方向提供了啟示。不論是僵硬的關節，還是一個看似無可逆轉的診斷，在其必然性（剛）當中也隱藏著可塑性（柔）。若我們能在治療方案中抱持剛中有柔的思維，尋找善巧方便，為困境容許一些轉圜的餘地，生命的道路或許就能以另一種方式柔順地持續下去。



(關於防止或舒緩手部退化性關節炎的療癒運動之詳情，請參看 嘉薈醫療 YT頻道)