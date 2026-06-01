踢波跣腳引致足底筋膜炎
足底筋膜炎是常見的痛症，大多因為行山過勞或跑步過多所致。患者足跟底中央或偏內側有壓痛，晨早起床落地第一步明顯，活動後舒緩。
這個痛症除了勞損，還有意外扭傷。
盧生指着右腳跟底部說：「這裏痛。」
「痛多久了？」
「兩個月。踢波飛身衝前，跣腳，右腳跟就傷了。」
他示範當時雙腳右直、左弓的姿勢。
「嗯，現在行路痛嗎？」
「痛呀，久坐起身也會痛。」
「你可否試行兩步看看？」
他依吩咐走了幾步。「痛呀！」
「那你有看醫生嗎？」
「試過一兩次跌打敷藥捽藥酒，跟住自己也捽藥酒和按摩等。」
「你在痛點大力捽嗎？」
「係。」
我在他小腿內側，從腳踝骨往上摸，他足跟對上
的小腿肌肉屈趾長肌明顯繃緊，相信是跣腳時造成的。
第一現場是元兇 第二現場是痛點
「你不要在足跟底部推拿或捽藥，哪只是第二現場。小腿肌肉繃緊位置是第一現場，才是引致你足跟底疼痛的第一因。繃緊肌肉叫患肌，我們要處理的是那塊患肌，當患肌鬆開，下面足跟底疼痛自然消失。」
我在他小腿內側扎上浮針，針尖對準屈趾長肌的繃緊部位，通過一輪「掃散」和「再灌注」，我請盧生再走幾步。
「你現在感覺如何？」
「痛感好似減輕了。」
「如果剛才痛10分，現在痛幾分？」
「大概4分吧。」
「好，你明天再來嗎？」
「可以。」
「你留意明天早晨落床踏地的痛感有否改善。」
「好。」
翌日覆診，盧生高興地說：「今早感覺好多了，足底的痛感明顯減輕。」
「那就好，今天給你鞏固。」
「昨天沒有告訴你，其實我還有足跟後側疼痛五個月。」
「是嗎？哪個位置？」
他用手指指着足跟後側對上4cm位置。
「啊，這裏是阿基里斯跟腱炎！」
「5個月了，兩隻腳都有同樣的痛。」
我在他兩條小腿後外側各補上一針，處理阿基里斯腱上的腓腸肌患肌，叫他再走幾步和提踵。「你現在感覺好些嗎？」
「兩個位置都好了。底部的疼痛基本消失，足跟痛也減輕，10分變3分吧。」（完）