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踢波跣腳引致足底筋膜炎

袁康就博士
袁康就博士
介紹內丹氣功修煉及神奇兼速效的浮針醫學
1小時前
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生活 專欄
內容

足底筋膜炎是常見的痛症，大多因為行山過勞或跑步過多所致。患者足跟底中央或偏內側有壓痛，晨早起床落地第一步明顯，活動後舒緩。

這個痛症除了勞損，還有意外扭傷。

盧生指着右腳跟底部說：「這裏痛。」

「痛多久了？」

「兩個月。踢波飛身衝前，跣腳，右腳跟就傷了。」

他示範當時雙腳右直、左弓的姿勢。

「嗯，現在行路痛嗎？」

「痛呀，久坐起身也會痛。」

「你可否試行兩步看看？」

他依吩咐走了幾步。「痛呀！」

「那你有看醫生嗎？」

「試過一兩次跌打敷藥捽藥酒，跟住自己也捽藥酒和按摩等。」

「你在痛點大力捽嗎？」

「係。」

我在他小腿內側，從腳踝骨往上摸，他足跟對上

的小腿肌肉屈趾長肌明顯繃緊，相信是跣腳時造成的。

第一現場是元兇  第二現場是痛點

「你不要在足跟底部推拿或捽藥，哪只是第二現場。小腿肌肉繃緊位置是第一現場，才是引致你足跟底疼痛的第一因。繃緊肌肉叫患肌，我們要處理的是那塊患肌，當患肌鬆開，下面足跟底疼痛自然消失。」

我在他小腿內側扎上浮針，針尖對準屈趾長肌的繃緊部位，通過一輪「掃散」和「再灌注」，我請盧生再走幾步。

「你現在感覺如何？」

「痛感好似減輕了。」

「如果剛才痛10分，現在痛幾分？」

「大概4分吧。」

「好，你明天再來嗎？」

「可以。」

「你留意明天早晨落床踏地的痛感有否改善。」

「好。」

翌日覆診，盧生高興地說：「今早感覺好多了，足底的痛感明顯減輕。」

「那就好，今天給你鞏固。」

「昨天沒有告訴你，其實我還有足跟後側疼痛五個月。」

「是嗎？哪個位置？」

他用手指指着足跟後側對上4cm位置。

「啊，這裏是阿基里斯跟腱炎！」

「5個月了，兩隻腳都有同樣的痛。」

我在他兩條小腿後外側各補上一針，處理阿基里斯腱上的腓腸肌患肌，叫他再走幾步和提踵。「你現在感覺好些嗎？」

「兩個位置都好了。底部的疼痛基本消失，足跟痛也減輕，10分變3分吧。」（完）

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