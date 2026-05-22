逆轉時光的新寵兒：解構 NMN 對皮膚的真實影響｜麥凱婷醫生

在醫學美容領域，抗衰老的技術日新月異。近年來，NMN（煙酰胺單核苷酸）成為了熱門話題，不少求美者在診間都會詢問，這種被譽為「長生不老藥」的成分，是否真的能讓皮膚重拾年輕、逆轉下垂？

要回答這個問題，我們首先要理解 NMN 的運作機制。NMN 進入人體後會轉化為 NAD+，這是一種輔酶，負責修復受損 DNA 並支撐細胞的能量代謝。隨著年齡增長，體內的 NAD+ 水平會大幅下降，導致細胞修復能力減弱，這正是皮膚老化、失去光澤的根源之一。

針對皮膚質素的改善，NMN 確實展現了潛力。研究顯示，提升 NAD+ 水平有助於增強纖維母細胞的活性，而這些細胞正是製造膠原蛋白與彈性纖維的關鍵。當細胞能量充沛時，它們能更有效地合成膠原蛋白，從而改善皮膚的厚度與彈性。在視覺上，這確實能令皮膚顯得更飽滿，並在一定程度上緩解初期的細紋。

下垂問題非NMN能逆轉

然而，對於讀者關心的「減少下垂」問題，我們必須抱持科學的審慎態度。嚴重的面部下垂往往涉及筋膜層（SMAS）的鬆弛以及脂肪墊的位移，這並非單靠補充 NMN 就能徹底逆轉。NMN 更多是扮演著「地基維護者」的角色，優化皮膚底層質素，若要明顯提升輪廓，仍需結合儀器治療或針劑注射。例如HIFU、單極射頻、膠原種子針、透明質酸填充等等。

關於 NMN 應該外用還是內服，兩者在作用路徑上大相逕庭。內服 NMN 主要是系統性的，透過血液循環提升全身器官的 NAD+ 水平，從內而外改善代謝與細胞修復；外用塗抹則更傾向於局部保護。

外用濃度非越高越好

外用 NMN 的主要優勢在於修復皮膚屏障，對抗因紫外線（UV）引起的氧化損傷。濃度方面，目前市場上有效的護膚品濃度多介乎 0.1% 至 0.5% 之間，並非愈高愈好，過高的濃度反而可能引發皮膚敏感，選擇配方平衡的產品比追求單一高濃度數字更為重要。

至於開始使用的年齡，這是一個常見的迷思。從生理角度看，人體內的 NAD+ 水平通常在 30 歲以後才開始顯著下降，因此 20 多歲的年輕人其實體內儲備充足，此時服用 NMN 的邊際效益並不高，甚至可以說是太早了。

對於 20 歲出頭的年輕人，抗衰老的重心應放在防曬、保濕及規律作息，而非依賴昂貴的補充劑。抗衰老並非愈早愈好，而是應在「需要」時才精準介入。一般而言，35 歲以上、開始感受到體力下降或皮膚自我修復變慢的人群，服用 NMN 的體感效果會更為明顯。

總括而言，NMN可視為長期皮膚健康管理的一環，而非即時見效的特效藥。在選擇相關產品前，不妨先諮詢專業醫生的意見，根據個人的膚質與年齡需求，制定最合適的抗衰老策略。