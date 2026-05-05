女性失禁不用慌，中醫幫你固腎氣、止漏尿
咳嗽、大笑、跑步時漏尿？突然尿急憋不住？中醫說這不是「老了正常」，而是臟腑失調。從腎、脾、肺入手，配合針灸、食療，告別尷尬。
中醫怎麼看「失禁」？
中醫稱失禁為「小便不禁」或「遺溺」。
核心病機是：膀胱氣化失司、固攝無權。
簡單說，就是控制排尿的「閘門」鬆了，而這個閘門由多個臟腑共同掌管。尿液的儲存與排泄，需要腎、脾、肺、膀胱協調工作。任何一個環節出問題，都可能導致漏尿。
四大病因病機
1. 腎氣不固，下元虛寒
腎主水，司二便。腎氣有固攝作用。
女性多產、房勞過度、年老體衰，容易耗傷腎氣。
腎氣虛則膀胱失去約束，出現：
- 咳嗽、用力、跳躍時漏尿
- 小便頻數、夜尿多
- 腰膝酸軟、耳鳴
若兼腎陽虛，還會有：畏寒肢冷、小腹冷痛、大便稀溏。
2. 脾肺氣虛，中氣下陷
脾主升清，肺主宣降，共同維持正常排尿。
脾虛不能升提，肺虛不能通調水道，就會導致膀胱失約。
常見於：產後、久病、過勞的女性。
表現為：
- 漏尿在勞累後加重
- 小腹墜脹、氣短乏力
- 食少便溏、面色萎黃
3. 肝鬱氣滯，水道不利
情緒不暢、經常生氣或抑鬱，會影響膀胱氣化。
表現為：
- 尿急迫、尿頻，情緒波動時更明顯
- 胸脅脹痛、口苦、嘆氣
- 或伴有失眠、煩躁
4. 濕熱下注，膀胱失約
飲食肥甘厚味、嗜酒，或外感濕熱，蘊結膀胱。
表現為：
- 尿頻、尿急、排尿灼熱疼痛
- 小便黃赤
- 或伴有白帶黃稠、口苦口乾
常見證型
- 腎氣虛
主要症狀：小便頻數、滴瀝，腰膝痠軟，夜尿多
舌象：舌淡苔白
脈象：沉弱
- 腎陽虛
主要症狀：兼畏寒肢冷、小腹冷痛、便溏
舌象：舌淡胖有齒痕
脈象：沉遲
- 脾肺氣虛
主要症狀：漏尿勞累加重，小腹墜脹，氣短乏力
舌象：舌淡胖
脈象：虛細
- 肝鬱氣滯
主要症狀：尿急迫，情緒波動時明顯，胸脅脹
舌象：舌淡紅或暗
脈象：弦
- 濕熱下注
主要症狀：尿頻尿急，尿道灼熱，小便黃赤
舌象：舌紅苔黃膩
脈象：滑數
臨床上最常見的是腎氣虛和脾肺氣虛，而且常虛實夾雜，例如腎虛兼脾虛，或氣虛兼血瘀。
中醫治療原則
以補益固攝為主，佐以調暢氣機、祛除病邪。
一、內服中藥
- 腎氣虛
治法：補腎固澀
代表方：縮泉丸 + 腎氣丸加減
常用藥材：益智仁、桑螵蛸、金櫻子、覆盆子、菟絲子、山藥等
- 腎陽虛
治法：溫腎固澀
代表方：右歸丸或腎氣丸加附子、肉桂
常用藥材：以上再加肉桂、附子、杜仲等
- 脾肺氣虛
治法：補脾益肺、升陽舉陷
代表方：補中益氣湯 + 縮泉丸
常用藥材：黃芪、黨參、白朮、升麻、柴胡、當歸等
- 肝鬱氣滯
治法：疏肝解鬱、調暢氣機
代表方：逍遙散加減
常用藥材：柴胡、白芍、當歸、茯苓、薄荷、香附等
- 濕熱下注
治法：清熱利濕
代表方：八正散或導赤散
常用藥材：瞿麥、萹蓄、車前子、滑石、梔子等
⚠️ 重要提醒：以上方藥需在中醫師指導下使用，不可自行套用。同一症狀不同證型，用藥完全不同。
二、針灸與艾灸
常用穴位：
腹部：中極、關元、氣海
背部：腎俞、膀胱俞、八髎
下肢：三陰交、足三里
頭頂：百會
手法建議：
- 虛證、寒證 → 用艾灸：關元、氣海、腎俞、命門，每穴15-20分鐘，以局部溫熱紅潤為度。
- 實證、熱證 → 用針刺瀉法，或只針不灸。
- 壓力性失禁（腎虛型） → 電針刺激會陽、中髎效果良好。
艾灸注意：
- 可用艾條溫和灸，距離皮膚2-3厘米，避免燙傷
- 飯後1小時內不宜灸
- 孕婦腰腹部禁灸
三、推拿與導引
- 按揉腰骶部：用掌根或拇指按揉腎俞、八髎穴，以透熱為度。
- 摩腹：手掌順時針輕揉小腹（關元、中極），放鬆盆腔。
- 結合呼吸訓練：吸氣時用意念上提會陰，呼氣時放鬆。與凱格爾運動原理相通，但配合中醫呼吸導引。
中醫食療與生活調護
飲食宜忌
- 宜吃 山藥、芡實、蓮子、核桃，少吃或避免 生冷食物（冰品、生菜沙律）
- 宜吃 黑芝麻、桑葚、黑豆，少吃或避免 寒涼瓜果（西瓜、苦瓜）
- 宜吃 羊肉、雞肉、鰂魚，少吃或避免 辛辣刺激（辣椒、大蒜）
- 宜吃 黃芪、黨參（煮湯），少吃或避免 咖啡、濃茶、酒精
簡單食療方
1.益智仁粥
益智仁5g研末，加入煮好的白粥中，再煮2-3分鐘。
✅ 適合：腎虛夜尿多、腰膝痠軟。
2.山藥芡實粥
山藥30g（鮮品加倍）、芡實15g、粳米適量，一同煮粥。
✅ 適合：脾腎兩虛，食少便溏兼漏尿。
3.黃芪紅棗茶
黃芪10g、紅棗3枚（去核），沸水沖泡代茶飲。
✅ 適合：氣虛乏力、小腹墜脹、勞累後漏尿加重。
4.核桃黑芝麻糊
核桃仁30g、黑芝麻30g，磨粉沖糊，可加少許蜂蜜。
✅ 適合：腎虛腰痛、頭髮早白、夜尿頻。
生活習慣七要點
- ✅ 避免提重物、久蹲、長期便秘（增加腹壓會加重漏尿）
- ✅ 控制體重，避免過胖
- ✅ 練習八段錦、太極拳，尤其是「兩手攀足」動作（鍛煉腰腎）
- ✅ 定時排尿，不要憋尿
- ✅ 注意腰腹部保暖，避免受寒
- ✅ 每晚用艾葉煮水泡腳（艾葉30g，煮10分鐘，兌溫水泡腳15分鐘），溫腎散寒
- ✅ 保持心情舒暢，避免長期鬱悶或急躁
中醫觀點小結
- 女性失禁的根本是臟腑氣化失司，以腎虛為核心，常兼脾肺氣虛。
- 治療要補益固攝為主，針灸、艾灸、食療都是有效輔助。
- 與西醫比較：中醫強調整體調理，副作用小，尤其適合輕中度失禁、體質虛弱或西醫效果不佳者。
- 但重度壓力性失禁或盆腔器官脫垂嚴重者，仍需配合西醫評估，中醫可作為術後調理或輔助治療。