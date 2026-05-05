Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女性失禁不用慌，中醫幫你固腎氣、止漏尿

徐大基中醫師
徐大基中醫師
遵循實證 合理診療
2026-05-05 08:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

咳嗽、大笑、跑步時漏尿？突然尿急憋不住？中醫說這不是「老了正常」，而是臟腑失調。從腎、脾、肺入手，配合針灸、食療，告別尷尬。

中醫怎麼看「失禁」？

中醫稱失禁為「小便不禁」或「遺溺」。

核心病機是：膀胱氣化失司固攝無權

簡單說，就是控制排尿的「閘門」鬆了，而這個閘門由多個臟腑共同掌管。尿液的儲存與排泄，需要膀胱協調工作。任何一個環節出問題，都可能導致漏尿。

 四大病因病機

1. 腎氣不固，下元虛寒

腎主水，司二便。腎氣有固攝作用。

女性多產、房勞過度、年老體衰，容易耗傷腎氣。

腎氣虛則膀胱失去約束，出現：

  • 咳嗽、用力、跳躍時漏尿
  • 小便頻數、夜尿多
  • 腰膝酸軟、耳鳴

若兼腎陽虛，還會有：畏寒肢冷、小腹冷痛、大便稀溏。

2. 脾肺氣虛，中氣下陷

脾主升清，肺主宣降，共同維持正常排尿。

脾虛不能升提，肺虛不能通調水道，就會導致膀胱失約。

常見於：產後、久病、過勞的女性。

表現為：

  • 漏尿在勞累後加重
  • 小腹墜脹、氣短乏力
  • 食少便溏、面色萎黃

3. 肝鬱氣滯，水道不利

情緒不暢、經常生氣或抑鬱，會影響膀胱氣化。

表現為：

  • 尿急迫、尿頻，情緒波動時更明顯
  • 胸脅脹痛、口苦、嘆氣
  • 或伴有失眠、煩躁

4. 濕熱下注，膀胱失約

飲食肥甘厚味、嗜酒，或外感濕熱，蘊結膀胱。

表現為：

  • 尿頻、尿急、排尿灼熱疼痛
  • 小便黃赤
  • 或伴有白帶黃稠、口苦口乾

常見證型

  • 腎氣虛

主要症狀：小便頻數、滴瀝，腰膝痠軟，夜尿多

舌象：舌淡苔白

脈象：沉弱

  • 腎陽虛

主要症狀：兼畏寒肢冷、小腹冷痛、便溏

舌象：舌淡胖有齒痕

脈象：沉遲

  • 脾肺氣虛

主要症狀：漏尿勞累加重，小腹墜脹，氣短乏力

舌象：舌淡胖

脈象：虛細

  • 肝鬱氣滯

主要症狀：尿急迫，情緒波動時明顯，胸脅脹

舌象：舌淡紅或暗

脈象：弦

  • 濕熱下注

主要症狀：尿頻尿急，尿道灼熱，小便黃赤

舌象：舌紅苔黃膩

脈象：滑數

臨床上最常見的是腎氣虛脾肺氣虛，而且常虛實夾雜，例如腎虛兼脾虛，或氣虛兼血瘀。

中醫治療原則

以補益固攝為主，佐以調暢氣機、祛除病邪。

一、內服中藥

  • 腎氣虛

治法：補腎固澀

代表方：縮泉丸 + 腎氣丸加減

常用藥材：益智仁、桑螵蛸、金櫻子、覆盆子、菟絲子、山藥等

  • 腎陽虛

治法：溫腎固澀

代表方：右歸丸或腎氣丸加附子、肉桂

常用藥材：以上再加肉桂、附子、杜仲等

  • 脾肺氣虛

治法：補脾益肺、升陽舉陷

代表方：補中益氣湯 + 縮泉丸

常用藥材：黃芪、黨參、白朮、升麻、柴胡、當歸等

  • 肝鬱氣滯

治法：疏肝解鬱、調暢氣機

代表方：逍遙散加減

常用藥材：柴胡、白芍、當歸、茯苓、薄荷、香附等

  • 濕熱下注

治法：清熱利濕

代表方：八正散或導赤散

常用藥材：瞿麥、萹蓄、車前子、滑石、梔子等

⚠️ 重要提醒：以上方藥需在中醫師指導下使用，不可自行套用。同一症狀不同證型，用藥完全不同。

二、針灸與艾灸

常用穴位：

腹部：中極、關元、氣海

背部：腎俞、膀胱俞、八髎

下肢：三陰交、足三里

頭頂：百會

手法建議：

  • 虛證、寒證 → 用艾灸：關元、氣海、腎俞、命門，每穴15-20分鐘，以局部溫熱紅潤為度。
  • 實證、熱證 → 用針刺瀉法，或只針不灸。
  • 壓力性失禁（腎虛型） → 電針刺激會陽、中髎效果良好。

艾灸注意：

  • 可用艾條溫和灸，距離皮膚2-3厘米，避免燙傷
  • 飯後1小時內不宜灸
  • 孕婦腰腹部禁灸

三、推拿與導引

  • 按揉腰骶部：用掌根或拇指按揉腎俞、八髎穴，以透熱為度。
  • 摩腹：手掌順時針輕揉小腹（關元、中極），放鬆盆腔。
  • 結合呼吸訓練：吸氣時用意念上提會陰，呼氣時放鬆。與凱格爾運動原理相通，但配合中醫呼吸導引。

中醫食療與生活調護

飲食宜忌

  • 宜吃 山藥、芡實、蓮子、核桃，少吃或避免 生冷食物（冰品、生菜沙律）
  •  宜吃 黑芝麻、桑葚、黑豆，少吃或避免 寒涼瓜果（西瓜、苦瓜）
  •  宜吃 羊肉、雞肉、鰂魚，少吃或避免 辛辣刺激（辣椒、大蒜）
  •  宜吃 黃芪、黨參（煮湯），少吃或避免 咖啡、濃茶、酒精

簡單食療方

1.益智仁粥

益智仁5g研末，加入煮好的白粥中，再煮2-3分鐘。

✅ 適合：腎虛夜尿多、腰膝痠軟。

2.山藥芡實粥

山藥30g（鮮品加倍）、芡實15g、粳米適量，一同煮粥。

✅ 適合：脾腎兩虛，食少便溏兼漏尿。

3.黃芪紅棗茶

黃芪10g、紅棗3枚（去核），沸水沖泡代茶飲。

✅ 適合：氣虛乏力、小腹墜脹、勞累後漏尿加重。

4.核桃黑芝麻糊

核桃仁30g、黑芝麻30g，磨粉沖糊，可加少許蜂蜜。

✅ 適合：腎虛腰痛、頭髮早白、夜尿頻。

生活習慣七要點

  • ✅ 避免提重物、久蹲、長期便秘（增加腹壓會加重漏尿）
  • ✅ 控制體重，避免過胖
  • ✅ 練習八段錦、太極拳，尤其是「兩手攀足」動作（鍛煉腰腎）
  • ✅ 定時排尿，不要憋尿
  • ✅ 注意腰腹部保暖，避免受寒
  • ✅ 每晚用艾葉煮水泡腳（艾葉30g，煮10分鐘，兌溫水泡腳15分鐘），溫腎散寒
  • ✅ 保持心情舒暢，避免長期鬱悶或急躁

中醫觀點小結

  • 女性失禁的根本是臟腑氣化失司，以腎虛為核心，常兼脾肺氣虛。
  • 治療要補益固攝為主，針灸、艾灸、食療都是有效輔助。
  • 與西醫比較：中醫強調整體調理，副作用小，尤其適合輕中度失禁體質虛弱西醫效果不佳者。
  • 重度壓力性失禁盆腔器官脫垂嚴重者，仍需配合西醫評估，中醫可作為術後調理或輔助治療。

最Hit
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
10小時前
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影視圈
9小時前
擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮
擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
12小時前
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
影視圈
23小時前
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
影視圈
2026-05-29 19:00 HKT
半山羅便臣道住宅單位起火冒煙 消防救出1男2女昏迷送院
02:09
半山羅便臣道住宅單位起火冒煙 1男2女昏迷送院 重案組跟進調查
突發
3小時前
莫氏雞煲︱老闆靠流量清還債務 「計劃三年後退休」
莫氏雞煲︱老闆靠流量清還債務 「計劃三年後退休」
即時中國
3小時前
周六福為內地知名珠寶商。
周六福為「售賣不合格足銀手鐲」致歉
即時中國
8小時前
更多文章
腎臟保衛戰｜四招飲食秘訣延緩腎功能惡化｜徐大基中醫師
引言「醫生說我腎功能衰退，難道只能等洗腎？」這是許多慢性腎臟病友的焦慮。其實，飲食正是守護腎臟的關鍵武器！透過科學調整每日餐桌，既能減輕腎臟負擔，又能延緩病情惡化。一、精準控制蛋白質：質比量更重要✅ 
2026-03-20 08:00 HKT
徐大基中醫師