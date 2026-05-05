女性失禁不用慌，中醫幫你固腎氣、止漏尿

咳嗽、大笑、跑步時漏尿？突然尿急憋不住？中醫說這不是「老了正常」，而是臟腑失調。從腎、脾、肺入手，配合針灸、食療，告別尷尬。

中醫怎麼看「失禁」？

中醫稱失禁為「小便不禁」或「遺溺」。

核心病機是：膀胱氣化失司、固攝無權。

簡單說，就是控制排尿的「閘門」鬆了，而這個閘門由多個臟腑共同掌管。尿液的儲存與排泄，需要腎、脾、肺、膀胱協調工作。任何一個環節出問題，都可能導致漏尿。

四大病因病機

1. 腎氣不固，下元虛寒

腎主水，司二便。腎氣有固攝作用。

女性多產、房勞過度、年老體衰，容易耗傷腎氣。

腎氣虛則膀胱失去約束，出現：

咳嗽、用力、跳躍時漏尿

小便頻數、夜尿多

腰膝酸軟、耳鳴

若兼腎陽虛，還會有：畏寒肢冷、小腹冷痛、大便稀溏。

2. 脾肺氣虛，中氣下陷

脾主升清，肺主宣降，共同維持正常排尿。

脾虛不能升提，肺虛不能通調水道，就會導致膀胱失約。

常見於：產後、久病、過勞的女性。

表現為：

漏尿在勞累後加重

小腹墜脹、氣短乏力

食少便溏、面色萎黃

3. 肝鬱氣滯，水道不利

情緒不暢、經常生氣或抑鬱，會影響膀胱氣化。

表現為：

尿急迫、尿頻，情緒波動時更明顯

胸脅脹痛、口苦、嘆氣

或伴有失眠、煩躁

4. 濕熱下注，膀胱失約

飲食肥甘厚味、嗜酒，或外感濕熱，蘊結膀胱。

表現為：

尿頻、尿急、排尿灼熱疼痛

小便黃赤

或伴有白帶黃稠、口苦口乾

常見證型

腎氣虛

主要症狀：小便頻數、滴瀝，腰膝痠軟，夜尿多

舌象：舌淡苔白

脈象：沉弱

腎陽虛

主要症狀：兼畏寒肢冷、小腹冷痛、便溏

舌象：舌淡胖有齒痕

脈象：沉遲

脾肺氣虛

主要症狀：漏尿勞累加重，小腹墜脹，氣短乏力

舌象：舌淡胖

脈象：虛細

肝鬱氣滯

主要症狀：尿急迫，情緒波動時明顯，胸脅脹

舌象：舌淡紅或暗

脈象：弦

濕熱下注

主要症狀：尿頻尿急，尿道灼熱，小便黃赤

舌象：舌紅苔黃膩

脈象：滑數

臨床上最常見的是腎氣虛和脾肺氣虛，而且常虛實夾雜，例如腎虛兼脾虛，或氣虛兼血瘀。

中醫治療原則

以補益固攝為主，佐以調暢氣機、祛除病邪。

一、內服中藥

腎氣虛

治法：補腎固澀

代表方：縮泉丸 + 腎氣丸加減

常用藥材：益智仁、桑螵蛸、金櫻子、覆盆子、菟絲子、山藥等

腎陽虛

治法：溫腎固澀

代表方：右歸丸或腎氣丸加附子、肉桂

常用藥材：以上再加肉桂、附子、杜仲等

脾肺氣虛

治法：補脾益肺、升陽舉陷

代表方：補中益氣湯 + 縮泉丸

常用藥材：黃芪、黨參、白朮、升麻、柴胡、當歸等

肝鬱氣滯

治法：疏肝解鬱、調暢氣機

代表方：逍遙散加減

常用藥材：柴胡、白芍、當歸、茯苓、薄荷、香附等

濕熱下注

治法：清熱利濕

代表方：八正散或導赤散

常用藥材：瞿麥、萹蓄、車前子、滑石、梔子等

⚠️ 重要提醒：以上方藥需在中醫師指導下使用，不可自行套用。同一症狀不同證型，用藥完全不同。

二、針灸與艾灸

常用穴位：

腹部：中極、關元、氣海

背部：腎俞、膀胱俞、八髎

下肢：三陰交、足三里

頭頂：百會

手法建議：

虛證、寒證 → 用 艾灸 ：關元、氣海、腎俞、命門，每穴15-20分鐘，以局部溫熱紅潤為度。

：關元、氣海、腎俞、命門，每穴15-20分鐘，以局部溫熱紅潤為度。 實證、熱證 → 用 針刺 瀉法，或只針不灸。

瀉法，或只針不灸。 壓力性失禁（腎虛型） → 電針刺激會陽、中髎效果良好。

艾灸注意：

可用艾條溫和灸，距離皮膚2-3厘米，避免燙傷

飯後1小時內不宜灸

孕婦腰腹部禁灸

三、推拿與導引

按揉腰骶部： 用掌根或拇指按揉腎俞、八髎穴，以透熱為度。

用掌根或拇指按揉腎俞、八髎穴，以透熱為度。 摩腹： 手掌順時針輕揉小腹（關元、中極），放鬆盆腔。

手掌順時針輕揉小腹（關元、中極），放鬆盆腔。 結合呼吸訓練：吸氣時用意念上提會陰，呼氣時放鬆。與凱格爾運動原理相通，但配合中醫呼吸導引。

中醫食療與生活調護

飲食宜忌

宜吃 山藥、芡實、蓮子、核桃，少吃或避免 生冷食物（冰品、生菜沙律）

宜吃 黑芝麻、桑葚、黑豆，少吃或避免 寒涼瓜果（西瓜、苦瓜）

宜吃 羊肉、雞肉、鰂魚，少吃或避免 辛辣刺激（辣椒、大蒜）

宜吃 黃芪、黨參（煮湯），少吃或避免 咖啡、濃茶、酒精

簡單食療方

1.益智仁粥

益智仁5g研末，加入煮好的白粥中，再煮2-3分鐘。

✅ 適合：腎虛夜尿多、腰膝痠軟。

2.山藥芡實粥

山藥30g（鮮品加倍）、芡實15g、粳米適量，一同煮粥。

✅ 適合：脾腎兩虛，食少便溏兼漏尿。

3.黃芪紅棗茶

黃芪10g、紅棗3枚（去核），沸水沖泡代茶飲。

✅ 適合：氣虛乏力、小腹墜脹、勞累後漏尿加重。

4.核桃黑芝麻糊

核桃仁30g、黑芝麻30g，磨粉沖糊，可加少許蜂蜜。

✅ 適合：腎虛腰痛、頭髮早白、夜尿頻。

生活習慣七要點

✅ 避免提重物、久蹲、長期便秘（增加腹壓會加重漏尿）

✅ 控制體重，避免過胖

✅ 練習八段錦、太極拳，尤其是「兩手攀足」動作（鍛煉腰腎）

✅ 定時排尿，不要憋尿

✅ 注意腰腹部保暖，避免受寒

✅ 每晚用艾葉煮水泡腳（艾葉30g，煮10分鐘，兌溫水泡腳15分鐘），溫腎散寒

✅ 保持心情舒暢，避免長期鬱悶或急躁

中醫觀點小結