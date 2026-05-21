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從「動能生陽」到持續邁步｜嚴重脊柱退化患者的低劑量療癒運動策略 | 潘偉傑醫生

潘偉傑醫生
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走進我們的中西診療室
3小時前
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生活 專欄
內容

在臨床實踐中，我們經常會遇到充滿挑戰的案例，八十多歲的梁女士便是其中之一。她患有腎衰竭數年，每週需接受兩次洗腎治療；近年來更飽受嚴重的脊柱退化與骨質疏鬆引發的腰椎塌陷性骨折所苦。初診時，她無奈地訴說著無論坐臥都伴隨著劇痛，甚至嚴重影響了睡眠與飲食。當時她的步行耐受力極差，走不到五分鐘就必須坐下休息。骨科評估後認為不適合進行手術，僅建議長期接受物理治療等保守治療。然而，常規的復健運動對她而言實在難以負荷，於是她來到我們的診所尋求其他解方。

起初，我們採取了針灸與手力治療雙軌並行的策略，但很快發現針灸的療效並不顯著。於是，我們將重心轉移至透過伸展來舒緩相關的肌筋膜激痛點（Trigger Points），並導入生活化的強化療癒運動。

我們沒有要求她執行標準復健，而是將強化與伸展動作融入她日常所有能活動的細節中。例如：在一般走路時，加入特定動作以強化股四頭肌；在轉彎時，著重鍛鍊臀中肌與梨狀肌等骨盆穩定肌群；而在就寢前，則安排輕度的腹部核心強化運動。這種“微劑量”的運動處方，讓她在日常生活的點滴中不知不覺地累積復健成效。

經過一段時間的調理，梁女士的狀況開始趨於穩定。儘管症狀偶有反覆，但她始終保持著極為正面的態度。每次踏入診所，她總是帶著微笑。當被問及是否還會痛時，她總豁達地說：“當然還是會有，但還可以接受啦。”她心中只有一個樸實的期望：只要能一直保持走路，不至於永久臥床就好。如今，雖然疼痛並未完全消失，但已得到舒緩。她不僅能安穩入睡，步行的時間也從原本的不到五分鐘，進步到能持續走上五到二十分鐘。

“動能生陽、喜能生陽、善能生陽”。梁女士的故事詮釋了這個道理。只要身體還能活動，就請繼續保持動能。我們都有能力讓身心維持在活躍且美善的狀態。

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