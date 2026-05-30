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久坐打機致腰痛

袁康就博士
袁康就博士
介紹內丹氣功修煉及神奇兼速效的浮針醫學
6小時前
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生活 專欄
內容

日常生活的痛症，往往是我們不知不覺造成的。香港人生活繁忙，上一代為求生計，工作勞累，體力透支；這一代閒來無事，終日打機，或沉溺於電腦。不論你是忙碌工作，還是沉迷打機，都要提醒自己，不要久坐、久站。

姿勢不正確，或者持續一個姿勢太長時間，我們身體最先受傷的是肌肉。肌肉長時間拉長或縮短，都會造成肌肉缺血缺氧，肌肉就會繃緊、痙攣。轉換姿勢可以令肌肉暫時放鬆，讓血液流動灌注，使肌肉回復正常鬆柔狀態，避免一場可以非常嚴重的病痛災難。

久坐後站不起來

48歲的基哥撐着手杖，苦不堪言地訴說病情。

「三天前我突發性腰痛，非常厲害，不能彎身。」基哥摸着腰骶部說。

「最痛是腰，第二痛屁股！」

「怎弄傷的？」

「我和兒子坐着玩遊戲機，一玩就一個多小時，跟着站不起來，有些抽筋感覺……跟着這兩天又針灸又按摩，效果不明顯。」

「你現在彎腰看看？」

他好不容易彎了一點點，就叫着不能再彎了。

「轉腰呢？」

「還可以。」

「挺腰呢？」

「沒問題。」

「走兩步？」

「慢慢行路還可以，要用手杖幫忙。」

「可以提膝嗎？」「可以，但感覺扯住。」

我請基哥上床觸摸患肌。他太太扶他上床。他腰骶弧度消失，豎脊肌、多裂肌、髂腰肌、臀大肌都是患肌。

腰椎弧度消失

「你腰椎弧度消失，久坐很容易受傷的。以後要留意姿勢，也不要太長時間坐着不動。」我用浮針逐一鬆開腰臀繃緊的肌肉，然後請他仰臥處理腰大肌。

最後請他落地走走。

「行路好多了。」

「嗯，你試試彎腰？」

「可以彎多了。」

基哥翌日覆診，開心地說：「昨天一次浮針，好了七八成！」

「那就好了。」

「我還有三日，同仔仔日本旅行，老婆話不如取消。你認為我可以去嗎？」

「好勉強，浮針雖然速效，但你今次痛得要命……」

一共五次連日治療之後，他們果真去旅行。

一星期後，基哥來電：「約時間診症。」

「好，你還需治療的。」

「不，我腰痛完全好了，謝謝你！我幫團友預約的。」（完）

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