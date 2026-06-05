慢性腎衰還伴高尿酸，到底要不要降尿酸？別盲目吃藥，也別硬扛！

核心導讀：慢性腎衰竭患者腎功能本就受損，又查出尿酸升高，到底是“放任不管”還是“立刻吃藥”？臨床中很多腎友糾結不已：怕降尿酸藥傷腎，又怕高尿酸進一步毀腎，這篇文章結合腎病診療共識，把治療原則、適用情況、禁忌以及溫和的中醫藥調理都講得明明白白，幫腎友找准調理方向。

一、先搞懂：慢性腎衰+高尿酸，是“互相傷害”的惡性循環

正常情況下，人體產生的尿酸大部分通過腎臟隨尿液排出，少部分通過腸道代謝。而慢性腎衰竭患者，腎小球濾過功能下降，尿酸排泄通道本身就受阻，很容易出現血尿酸升高；反過來，持續偏高的尿酸，會形成尿酸鹽結晶，沉積在腎臟實質、腎小管內，直接損傷腎單位，加重腎臟纖維化，讓腎衰進展速度加快，還可能誘發痛風性腎病、腎結石、急性腎損傷，形成“腎衰→尿酸高→更嚴重腎衰”的惡性循環。

除此之外，高尿酸還會加重腎衰患者的高血壓、心血管併發症風險，而心血管問題恰恰是慢性腎衰患者最主要的死亡原因之一。所以，慢性腎衰合併高尿酸，絕對不是“無關緊要”的指標異常，也不是“所有患者都必須立刻吃藥”，核心是分情況、分階段精准處理，西醫規範治療搭配溫和調理，效果更穩妥。

二、關鍵結論：慢性腎衰患者，這3種情況必須降尿酸治療

結合《中國慢性腎臟病患者高尿酸血症診治專家共識》，針對慢性腎衰（CKD3期及以上，也就是腎小球濾過率＜60ml/min）合併高尿酸血症的患者，不是看尿酸數值單一超標就用藥，而是結合症狀、併發症和尿酸水準綜合判斷，符合以下任一情況，建議啟動規範降尿酸治療：

1.有痛風發作史，或目前有痛風症狀

只要既往確診過痛風，哪怕是輕微的關節紅腫、疼痛，或是目前處於痛風間歇期，只要合併慢性腎衰，必須長期規範降尿酸。因為痛風發作本身會誘發腎臟急性炎症，反復痛風對腎臟的損傷是不可逆的，這類患者降尿酸是首要任務，不能拖延。

2.血尿酸持續顯著升高，遠超臨界值

對於沒有痛風發作史的腎友，一般建議血尿酸控制目標＜420μmol/L；如果經過嚴格的生活方式干預1-3個月後，血尿酸仍持續＞480μmol/L，建議啟動藥物治療。尤其是CKD4-5期（重度腎衰、尿毒癥前期）患者，尿酸排泄能力極差，輕微升高就容易沉積傷腎，需更早干預。

如果已經出現尿酸鹽結晶沉積、尿酸性腎結石，或是合併難以控制的高血壓、心力衰竭、動脈硬化等併發症，高尿酸會直接加重病情，必須通過降尿酸治療減少併發症風險，保護剩餘腎功能。

三、這些情況，可先不吃藥，嚴格生活方式干預即可

不是所有腎衰合併高尿酸的患者都需要吃藥，部分輕症患者，通過純生活方式干預就能把尿酸控制在安全範圍，避免藥物加重腎臟負擔，這類情況優先保守調理：

慢性腎衰早期（CKD1-2期），腎功能輕度受損，血尿酸＜480μmol/L；無任何痛風發作史、無腎結石、無心血管併發症；尿酸升高是短期飲食不當、脫水、藥物等誘因導致，去除誘因後可快速恢復。

這類患者無需急着用藥，重點做好低嘌呤飲食、多喝水、控體重、戒酒、避免傷腎誘因，定期復查尿酸和腎功能即可，也可搭配溫和中醫藥輔助調理，改善體質代謝。

四、腎衰患者降尿酸，最容易踩的3個坑，千萬別犯

坑1：覺得“是藥三分毒”，寧願尿酸高也不吃藥

很多腎友怕降尿酸藥損傷腎臟，寧可硬扛也不吃藥，這是極端錯誤的。相比藥物的輕微副作用，持續高尿酸對腎臟的侵蝕性損傷要嚴重百倍，只要在醫生指導下選對藥物、調整劑量，降尿酸藥對腎衰患者是安全的，反而能保護剩餘腎功能。

坑2：擅自吃強效降尿酸藥，不監測腎功能

慢性腎衰患者腎功能不全，藥物代謝排泄慢，普通降尿酸藥的劑量不能按正常人服用，尤其是別嘌醇、非布司他、苯溴馬隆等常用藥，必須根據腎小球濾過率調整劑量，嚴禁自行買藥、加量，否則容易引發藥物蓄積中毒，加重腎損傷，甚至誘發過敏、肝損傷。

坑3：尿酸降下來就立刻停藥，不維持治療

高尿酸屬於慢性代謝問題，腎衰患者腎功能無法恢復正常，尿酸很難自行穩定，停藥後極易反彈。即使用藥後尿酸達標，也需要在醫生指導下逐漸減至維持量，長期控制，避免尿酸反復波動傷腎。

五、腎衰患者降尿酸，藥物選擇和日常管理要點

1. 藥物選擇：優先選對腎友好的類型

慢性腎衰患者降尿酸，如果腎小球濾過率低於30ml/min，則禁止使用強效排尿酸藥，如苯溴馬隆等。藥物可選用非布司他等，並注意鹼化尿液藥物，服用碳酸氫鈉等。令尿液pH值，維持在6.2-6.9最佳。

2. 非藥物干預：貫穿全程的基礎治療

無論是否吃藥，生活方式干預都是核心，腎友務必牢記：

嚴格低嘌呤飲食：禁食動物內臟、濃湯、火鍋湯，禁止飲酒等。

適量飲水：無心衰、水腫的患者，每天飲水1500-2000ml，保證尿量，促進尿酸排泄；水腫、心衰患者需遵醫囑控制飲水量。

控糖控體重：避免高果糖飲料、甜點，果糖會加速尿酸生成。

避免傷腎誘因：禁用偏方、不明保健品，避免熬夜、過度勞累、劇烈運動。

3. 中醫藥溫和調理：輔助護腎降尿酸，切記辨證施治

慢性腎衰伴高尿酸，在中醫範疇多屬於“水腫、淋證、痹證”，核心病機多為脾腎虧虛、濕濁瘀阻，腎功能受損後，體內水濕代謝失常、濁毒無法排出，進而導致尿酸升高。中醫藥調理以護腎健脾、利濕化濁、活血通絡為核心，主打溫和輔助，絕不替代西醫規範治療，尤其適合輕症腎友或西藥治療期間的體質調理，重度腎衰需嚴格遵專科醫囑，嚴禁自行用藥。

六、最後總結：

有痛風史/痛風發作

是否需要降尿酸治療：必需治療，核心處理方式：藥物+生活方式，長期維持。

尿酸＞480μmol/L，生活干預無效

是否需要降尿酸治療：建議治療，核心處理方式：小劑量藥物，定期監測。

尿酸＜480μmol/L，無症狀

是否需要降尿酸治療：暫不治療，核心處理方式：純生活方式+溫和中醫藥調理，定期復查。

CKD4-5期重度腎衰

是否需要降尿酸治療：積極干預，核心處理方式：專科調藥，嚴禁自行用藥，謹慎中醫藥輔助。

腎友溫馨提示：慢性腎衰合併高尿酸，沒有統一的“一刀切”方案，核心是找腎內科專科醫生評估，結合腎功能分期、尿酸水平、併發症情況制定方案，可搭配溫和中醫藥輔助調理體質，既不盲目用藥，也不忽視高尿酸的危害，才能最大程度保護腎功能，延緩腎衰進展。