Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拉筋拉傷臀中肌｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介紹內丹氣功修煉及神奇兼速效的浮針醫學
7小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

平時要做適當運動，何謂適當？不同年齡、不同體質，都有不同的練習方法和操練強度。選對了練習方式和操練強度，還需注意練習前的熱身和練習後的補充。

倘若肌肉活動未有足夠的血供，肌肉會因缺血而出現病理性緊張，成為「患肌」。患肌已成，又必須拉伸時，該塊肌肉附着骨頭或關節的肌腱，將出現強大的應力。應力產生疼痛，應力愈大，疼痛愈大。

浮針的「掃散」和「再灌注」，主要對付繃緊肌肉。掃散是把肌肉纖維回復正常的有序排列，讓患肌放鬆。再灌注是醫患之間互相鬥力，讓血液灌注到位，從而使患肌加快放鬆。當患肌鬆開，應力消失，疼痛馬上消失。所以浮針不止痛，只治痛，然比止痛更快。

拉筋應力過大

Chak年過60仍然保持健康的體魄，是多年來對適當運動的堅持。他每天都有拉筋和氣功打坐；三天前卻出現右側腰臀㾓痛。

「我痛在右腰臀部。」

「怎弄傷的？」

「可能是拉筋拉傷。」

「還記得哪個動作拉傷嗎？」

「沒留意。反正做了很多不同的式子。」

「現在甚麼動作痛？」

「行路痛，低馬弓步後直腿痛……」

他示範低弓馬，左腳在前曲膝，右腳在後直腿下壓。

「再下壓便痛。」

「明白。大腿後側也痛嗎？」

「不，只痛在腰臀位。」

他轉腰、彎腰、側屈，有些少痛；挺腰、提膝，都可以。我請他上床觸診。

他仰臥４字腳測試，基本沒問題。我請他俯臥，觸摸腰臀周圍肌肉。他的髂腰肌、臀中肌、臀大肌，都有輕微繃緊。

沒熱身容易受傷

「你拉傷臀中肌，問題不大。你拉筋前沒有熱身？」

「沒有，我以為拉筋運動不算強，本身也就是熱身……」

「最好熱身吧，有很多瑜伽招式難度高，容易拉傷。」

我用浮針把幾處患肌放鬆，然後請他再做低馬弓步後直腿。

「仍然有㾓痛，好了兩成。」

「那你明天再來吧。」

翌日，他說：「好多了，有八九成。」

效不更方，我繼續用浮針治療。

第三天，他說：「昨天針後不痛了，我還去打羽毛球，都沒事呢！」

（完）

最Hit
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
影視圈
6小時前
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
影視圈
2026-05-17 10:00 HKT
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
時尚購物
2026-05-17 10:00 HKT
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
7小時前
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
即時中國
8小時前
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
影視圈
18小時前
伊波拉病毒︱專家指初期病徵似感冒、腸胃炎 無特定療法可治 拆解香港受影響風險
01:53
伊波拉病毒︱專家指初期病徵似感冒、腸胃炎 無特定療法可治 拆解香港受影響風險
社會
5小時前
關淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷兩星期奇蹟甦醒 復原進度被流出：大致良好平安在家靜養中
關淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷兩星期奇蹟甦醒 復原進度被流出：大致良好平安在家靜養中
影視圈
3小時前
林漪娸點名鬧爆戴志偉拍吻戲強行騷擾：佢伸脷，蝦𡃁妹 讚任達華正人君子 一拍檔極怕醜
林漪娸點名鬧爆戴志偉拍吻戲強行騷擾：佢伸脷，蝦𡃁妹 讚任達華正人君子 一拍檔極怕醜
影視圈
18小時前
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
更多文章
鬆解患肌可彎腰縛鞋帶｜袁康就博士
鬆解患肌可彎腰縛鞋帶｜袁康就博士
2026-05-06 08:00 HKT
袁康就博士