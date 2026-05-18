拉筋拉傷臀中肌｜袁康就博士

平時要做適當運動，何謂適當？不同年齡、不同體質，都有不同的練習方法和操練強度。選對了練習方式和操練強度，還需注意練習前的熱身和練習後的補充。

倘若肌肉活動未有足夠的血供，肌肉會因缺血而出現病理性緊張，成為「患肌」。患肌已成，又必須拉伸時，該塊肌肉附着骨頭或關節的肌腱，將出現強大的應力。應力產生疼痛，應力愈大，疼痛愈大。

浮針的「掃散」和「再灌注」，主要對付繃緊肌肉。掃散是把肌肉纖維回復正常的有序排列，讓患肌放鬆。再灌注是醫患之間互相鬥力，讓血液灌注到位，從而使患肌加快放鬆。當患肌鬆開，應力消失，疼痛馬上消失。所以浮針不止痛，只治痛，然比止痛更快。

拉筋應力過大

Chak年過60仍然保持健康的體魄，是多年來對適當運動的堅持。他每天都有拉筋和氣功打坐；三天前卻出現右側腰臀㾓痛。

「我痛在右腰臀部。」

「怎弄傷的？」

「可能是拉筋拉傷。」

「還記得哪個動作拉傷嗎？」

「沒留意。反正做了很多不同的式子。」

「現在甚麼動作痛？」

「行路痛，低馬弓步後直腿痛……」

他示範低弓馬，左腳在前曲膝，右腳在後直腿下壓。

「再下壓便痛。」

「明白。大腿後側也痛嗎？」

「不，只痛在腰臀位。」

他轉腰、彎腰、側屈，有些少痛；挺腰、提膝，都可以。我請他上床觸診。

他仰臥４字腳測試，基本沒問題。我請他俯臥，觸摸腰臀周圍肌肉。他的髂腰肌、臀中肌、臀大肌，都有輕微繃緊。

沒熱身容易受傷

「你拉傷臀中肌，問題不大。你拉筋前沒有熱身？」

「沒有，我以為拉筋運動不算強，本身也就是熱身……」

「最好熱身吧，有很多瑜伽招式難度高，容易拉傷。」

我用浮針把幾處患肌放鬆，然後請他再做低馬弓步後直腿。

「仍然有㾓痛，好了兩成。」

「那你明天再來吧。」

翌日，他說：「好多了，有八九成。」

效不更方，我繼續用浮針治療。

第三天，他說：「昨天針後不痛了，我還去打羽毛球，都沒事呢！」

（完）