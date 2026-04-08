生活 | 求醫霸王餐 離晒譜！

上週網上熱爆一段外國人在港食霸王餐的片，警方亦迅速採取行動將他拘捕。而近期不約而同，先後聽到一位註冊中醫，和一位皮膚科醫生，申訴有無良病人竟食「求醫霸王餐」！

兩位的遭遇大同小異。中醫師接見患結節性癢疹病人，望聞問切後開藥，三日後病人竟登門投訴，表示藥不對症、藥費太貴等等一大堆歪理，目的只有一個：將未吃的藥退回，並取回診金和藥費。姑娘問醫師，醫師叫病人拍下患處照片看看，原本一粒粒凸起的患處，已變得皮光肉滑。這情況下根本沒有退錢的理由，但病人死纏不休，最後診所和醫師唯有退錢了事。

皮膚科醫生也一樣。病人搽了幾日藥膏後情況改善，卻上門退回藥膏，要求取回診金藥費。講理據，沒可能成立，但為免診所受滋擾，最後還是退錢打發他離去了事。

香港是法治社會，求醫霸王餐風氣絕不可長！建議中西醫團體收集一下意見，看看這類事情的普遍程度，認真應對，甚至可和警方開會商量。

附帶一提：上述兩位中、西醫，都是女性，不排除有人專欺女性，部署食求醫霸王餐，以獲得免費醫療。若這樣的話更是無恥不堪了。