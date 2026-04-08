生活 | 求醫霸王餐 離晒譜！
閱讀更多
內容
上週網上熱爆一段外國人在港食霸王餐的片，警方亦迅速採取行動將他拘捕。而近期不約而同，先後聽到一位註冊中醫，和一位皮膚科醫生，申訴有無良病人竟食「求醫霸王餐」！
兩位的遭遇大同小異。中醫師接見患結節性癢疹病人，望聞問切後開藥，三日後病人竟登門投訴，表示藥不對症、藥費太貴等等一大堆歪理，目的只有一個：將未吃的藥退回，並取回診金和藥費。姑娘問醫師，醫師叫病人拍下患處照片看看，原本一粒粒凸起的患處，已變得皮光肉滑。這情況下根本沒有退錢的理由，但病人死纏不休，最後診所和醫師唯有退錢了事。
皮膚科醫生也一樣。病人搽了幾日藥膏後情況改善，卻上門退回藥膏，要求取回診金藥費。講理據，沒可能成立，但為免診所受滋擾，最後還是退錢打發他離去了事。
香港是法治社會，求醫霸王餐風氣絕不可長！建議中西醫團體收集一下意見，看看這類事情的普遍程度，認真應對，甚至可和警方開會商量。
附帶一提：上述兩位中、西醫，都是女性，不排除有人專欺女性，部署食求醫霸王餐，以獲得免費醫療。若這樣的話更是無恥不堪了。
最Hit
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
2026-04-07 07:30 HKT
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
2026-04-07 09:00 HKT
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
15小時前
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
2026-04-07 09:44 HKT
更多文章
2026-03-25 08:00 HKT