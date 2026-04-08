Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生活 | 求醫霸王餐 離晒譜！

謝志榮 前線醫療手記
謝志榮 前線醫療手記
謝志榮，30年經驗健康版編輯
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

上週網上熱爆一段外國人在港食霸王餐的片，警方亦迅速採取行動將他拘捕。而近期不約而同，先後聽到一位註冊中醫，和一位皮膚科醫生，申訴有無良病人竟食「求醫霸王餐」！

兩位的遭遇大同小異。中醫師接見患結節性癢疹病人，望聞問切後開藥，三日後病人竟登門投訴，表示藥不對症、藥費太貴等等一大堆歪理，目的只有一個：將未吃的藥退回，並取回診金和藥費。姑娘問醫師，醫師叫病人拍下患處照片看看，原本一粒粒凸起的患處，已變得皮光肉滑。這情況下根本沒有退錢的理由，但病人死纏不休，最後診所和醫師唯有退錢了事。

皮膚科醫生也一樣。病人搽了幾日藥膏後情況改善，卻上門退回藥膏，要求取回診金藥費。講理據，沒可能成立，但為免診所受滋擾，最後還是退錢打發他離去了事。

香港是法治社會，求醫霸王餐風氣絕不可長！建議中西醫團體收集一下意見，看看這類事情的普遍程度，認真應對，甚至可和警方開會商量。

附帶一提：上述兩位中、西醫，都是女性，不排除有人專欺女性，部署食求醫霸王餐，以獲得免費醫療。若這樣的話更是無恥不堪了。

最Hit
01:16
伊朗局勢｜特朗普宣布與伊朗停火兩星期 伊方：霍峽未來兩周可安全通航︱持續更新
即時國際
2小時前
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
2026-04-07 07:30 HKT
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
2026-04-07 09:00 HKT
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
大棋盤｜星島獨家：入境處長郭俊峯「再坐一會」 任期擬看齊本屆政府
大棋盤︱星島獨家：入境處長郭俊峯「再坐一會」 任期擬看齊本屆政府
政情
3小時前
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
馬圈快訊
15小時前
伊朗局勢｜伊朗十點談判方案曝光　外長：霍峽未來兩周可安全通航
即時國際
2小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
18小時前
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-07 09:44 HKT
特朗普急奪伊朗石油為制衡中國 分析：加強與習近平談判籌碼 港股今早復市勢掀波動
特朗普急奪伊朗石油為制衡中國 分析：加強與習近平談判籌碼 港股今早復市勢掀波動
宏觀經濟
3小時前
更多文章
生活｜普通科醫生 走晒去做醫美？
說到底，一個醫生多年苦讀，市民公帑也付出不少，若個個出來都搞美容，不能說是正常現象。
2026-03-25 08:00 HKT
謝志榮 前線醫療手記