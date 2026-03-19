腺樣體面容的中醫治療｜呂兆陞中醫

近年很多家長關注「腺樣體面容」，只要小孩稍有鼻塞鼻水，立即十分焦急，務求盡快處理。然而，畢竟鼻敏感或反覆鼻咽感染並非一朝一夕就可以斷根，有時誤診誤治，反而造成病情遷延，因快得慢。

「腺樣體面容」是指，小孩因為鼻敏感或扁桃體腫大，導致長期張口呼吸而引致日後面容改變。典型狀態包括面型拉長，上唇增厚，下唇鬆弛，下巴短縮，甚至出現上牙前突，即「哨牙」等牙科問題。而且，長期睡眠呼吸不暢，會嚴重影響睡眠品質，從而影響小孩學習進度和生長發育。

鼻敏感的治療

要預防小孩出現「腺樣體面容」，首要處理鼻敏感問題。鼻敏感是非常普遍的都市病，其學名是「過敏性鼻炎」，中醫則稱為「鼻鼽」。症狀包括反覆發作的流鼻水、鼻塞、打噴嚏、鼻癢，嚴重者可能有鼻水倒流、嗅覺遲鈍、頭痛等。鼻過敏雖然不會危及生命，但極之影響生活品質。

以中醫理論來分析鼻敏感，本病的原因是脾、肺、腎虛弱。鼻為肺之外竅，肺氣不足，衛外不固，外邪容易侵擾鼻竅，造成鼻塞流涕。另外，脾虛無力生化氣血，腎虛攝納無權，溫煦失職，鼻竅失養，都容易感受外邪而發病。故此，脾、肺、腎三臟不足，不僅鼻敏感會纏綿難癒，也容易反覆感冒。

中醫治療的優勢

與西藥抗過敏藥和噴鼻劑等「治標」的措施不同，中醫治療鼻敏感的方法是通過糾正患者的體質來「治本」，使用中藥和針灸，都能夠改善患者的肺、脾、腎，從根本上進行治療。另外，中醫有「冬病夏治」的概念，於夏季進行三伏天灸都是治療鼻敏感的一個好方法。

另外，很多小孩經過多次反覆咽喉感染後，會出現扁桃體增大的情況。中醫治療首先會增強小孩的免疫能力，減少反覆感染而令扁桃體增大惡化。對於輕微的扁桃體增大，中醫可以運用利咽解毒散結的中藥，配合辨證論治，按照病人的體質用藥治療，往往可以使腫塊縮小，改善病患張口睡眠的情況。

要避免「腺樣體面容」，必須標本兼治，運用中醫治療從根本改善小孩體質，減輕鼻敏感和扁桃體增大的情況。如果能配合適當營養和足夠運動，「腺樣體面容」是絕對可以有效避免的。