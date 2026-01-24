病向淺中醫：幾個來自門診的故事

最近有幾個來自門診的故事想和大家一起分享。

第一個是32歲的彭小姐。彭小姐是一個熱愛運動的年青人，她幾次來診所找我治療都是因為運動扭傷手足等問題來針灸，紮完針傷痛好了，下次再來又是另一個部位損傷。九月初她再來看病，卻第一次主動要求我給她中藥調理，我很奇訝，她一向只做針灸不服中藥的。這時她才告訴我，她兩個月前做身體檢查發現甲狀腺癌，幸運的是腫瘤尚屬早期。上個月剛做完手術，術後甲狀腺恢復不錯，但總是感覺人很累，於是想到用中藥調理身體，在服了十來天的中藥後她已覺得體力基本恢復。

第二個是58歲的羅先生。羅先生是個退休人士，已經有一段時間沒來診所。去年11月下旬他帶了一本體檢報告來診所諮詢我。原來前些天，他去珠海做了一次身體檢查，發現肺結節比一年前明顯增大，珠海那家醫院的醫生建議他立即安排手術，他擔心會不會是這位醫生誇大了肺結節的嚴重性，正在猶豫要不要做手術之時突然想到兩年前我幫他診脈時就提醒他要留意肺結節的可能，於是決定來諮詢我的意見。

我看了一下體檢報告：右上肺有一個實性結節，體積較大，現已超過2cm，和一年前相比確實進展較快，且有磨玻璃樣及毛刺等特徵，所以這一切都提示肺癌的可能性非常大。我幫他分析：雖然他沒有吸煙史、目前也沒有任何症狀，結合報告來看他目前可以選擇不手術繼續觀察，但對於這個高危的肺結節必需每隔3個月復查一次，而在等待覆查期間必然會緊張焦慮，而這些情緒可能會再加快結節的進展，另外假如覆查時發現結節繼續增大最後仍是免不了手術，因此我的意見是現在就接受手術以解後顧之憂。羅先生聽完覺得很有道理，次日就回珠海那邊醫院覆診。

一個多星期後他再回來見我時已經做完手術，想解決手術後常見的咳嗽問題。原來他在手術中做的病理切片証實該肺結節就是肺癌，因此醫生切除了受影響的一片肺葉，並建議他稍後服用標靶藥以減少復發的機率。一個月後羅先生再來覆診時，已經開始服用標靶藥，而各方面狀態都相當不錯。

第三個是35歲的鄭先生。12月初，鄭先生來看鼻翼旁的結節。這個結節出現已經有一段時間了，原本比綠豆還小，但這幾個月卻明顯逐漸增長到黃豆大小，結節頂部呈藍灰色，無疼痛及瘙癢等不適。鄭先生去看了皮膚科，皮膚科醫生給他服用了一個療程的抗生素，並說如沒有縮小的話就要做手術。鄭先生服完抗生素後結節沒有縮小，但他又不想手術，希望可以用中藥治療。說實話，當我看到他鼻翼的結節時，初步判斷這是毛囊堵塞引起的豆渣瘤（皮脂腺囊肿），我認為中藥應該可以治療。但鄭先生服用一週中藥後結節並沒有縮小，於是他決定還是去做手術。不久後鄭太太告訴我，鄭先生做了手術發現是黑色素瘤，好在他手術做得及時，尚未出現轉移，不過由於黑色素瘤是一種惡性程度較高的腫瘤，因此仍然需要進行電療進一步鞏固療效。

這三個患者，年齡並不算大，除了鄭先生在面部出現「不痛不癢」的結節外，另外兩位都是完全沒有病徵的。他們三位之所以能夠腫瘤的早期就發現並進行治療，主要還是得益於進行了定期身體檢查，而鄭先生則是得益於他很慎重地對待自己面部的結節及時求診，並在保守治療無效的情況下果斷決定手術。假如鄭先生的結節不是長在臉上而是長在身上，大概率也是不會被重視的我在門診中見到許多男士忽視自己身體出現的健康警訊，導致小病拖成大病，這是非常可惜的事。

你可會覺得這三個病例是偶發的，其實不然。由於受社會環境、生活方式的影響，比如污染、不良飲食和作息習慣、壓力等影響，近年來腫瘤發病率持續上升，其中甲狀腺癌多見於像彭小姐這樣21-40歳的年輕女性；肺癌則在50歳以後發病率明顯升高，是世界各國男性最常見的腫瘤；黑色素瘤的發病年齡以30～60歲為主，這三個病例其實都是符合腫瘤的流行病學規律的。

通過這三個門診案例，想再次向大家強調：病向淺中醫，一定要養成定期做身體檢查的習慣，有不適或異常表徵要重視，及時就醫並做更深一步的相關檢查，這樣就可以將一些重大疾病扼殺在萌芽狀態。其實不僅是腫瘤，對待大部分的疾病都應如此。除了少數疾病如感冒具有自癒性不吃藥都可能自己好(但同時有一部分感冒可能出現併發症，因此感冒仍建議要及時治療)，很多疾病如果沒有及時治療都會越拖越嚴重或者是由急性病轉為慢性病，治療起來難度更大。

近期還有另一個與身體檢查相關的病案，只是這個故事的結局不太好。79歲的周婆婆在5個月前曾做過一次檢查，由於她有結腸癌的病史(已治癒無胃腸道不適)，因此某醫療中心建議她做包括核磁共振在內的全面檢查。但是周婆婆在做頭顱核磁共振時，由於醫護人員疏忽未給她佩戴耳罩就直接進行檢查，檢查期間核磁共震儀強烈的震動頻率和響聲讓周婆婆感到不適和害怕，無奈又無法中途呼叫停止。

而經歷過這次身體檢查之後，周婆婆開始出現全身灼熱和瘙癢感，以及心慌、腹痛、嚴重失眠和便秘等多種症狀，而這些都是她此次做身體檢查之前所沒有的。周婆婆為此痛苦不已，曾先後找過不同的醫師治療，包括我給她開的兩次中藥，然而都沒有明顯的效果，雖然我認為這種情況應該嘗試用針灸治療，但因她害怕針灸而作罷。

像周婆婆這種由於做身體檢查而衍生新的病症雖不常見，但是也給我們帶來警示。對於年齡較大的長者來說，在保健方面並不適宜太積極進取，老人只要能保持當前的現狀較長時間就已經是保健上的成功。在身體檢查方面，雖然仍然建議老人定期進行，但重點以保護心肺功能、防止心腦血管意外為主。因此，老人定期做一些基本的檢查即可，比如血液檢查、心電圖、x光片，監測血壓、血糖、膽固醇、肝腎功能，而不宜將電腦掃描、核磁共振等納入常規體檢，只有當老人出現相關症狀時才需要考慮做更細緻的檢查。