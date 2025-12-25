湯水篇｜漳州雪耳水鴨豬脊骨紅棗湯
今天分享湯水是 雪耳煲水鴨加豬脊骨，很多人用雪耳煲雞, 但都帶一點兒燥，所以我買水鴨煲雪耳，水鴨有滋陰作用，很多人說早上起床口乾、 鼻乾，雪耳有潤肺 滋潤 養顏作用，這時候飲， 可以滋潤，身體不用如此的燥。
份量: 3 - 4 人
烹調時間: 1小時 20 分鐘
材料:
1 個 (30g) 漳州雪耳
1 隻 (380g) 急凍水鴨
300 g 豬脊骨
3 粒 紅棗
1/3 片 陳皮
2 - 4 片 厚切薑片
3000 ml 清水
方法:
1. 沖洗 雪耳 3次。浸泡至變軟轉白。再沖洗。切除底部黑色硬塊。
2. 沖洗 水鴨，放在沸騰的 薑片 水中，焯一會。
沖洗、去內臟、去毛 。
3. 沖洗 豬脊骨，汆水。
4. 倒 3000ml 清水入煲內，開火。
5. 沸騰後，加入 豬脊骨、陳皮、去核紅棗、雪耳。
6. 15分鐘後，加入汆水的 水鴨，轉中火。
7. 40分鐘後，轉小火。
8. 15分鐘後，關火。
