湯水篇｜漳州雪耳水鴨豬脊骨紅棗湯

蝸煮
蝸煮
小小廚房, 一樣能煮出各種美食~~~
30分鐘前
今天分享湯水是 雪耳煲水鴨加豬脊骨，很多人用雪耳煲雞, 但都帶一點兒燥，所以我買水鴨煲雪耳，水鴨有滋陰作用，很多人說早上起床口乾、 鼻乾，雪耳有潤肺 滋潤 養顏作用，這時候飲， 可以滋潤，身體不用如此的燥。

https://youtu.be/nw7wxftlrmk

份量: 3 - 4 人

烹調時間: 1小時 20 分鐘 

材料:

1 個  (30g) 漳州雪耳 

1 隻 (380g) 急凍水鴨 

300 g 豬脊骨 

3 粒 紅棗 

1/3 片 陳皮 

2 - 4 片 厚切薑片 

3000 ml 清水 

方法:

1. 沖洗 雪耳 3次。浸泡至變軟轉白。再沖洗。切除底部黑色硬塊。

2. 沖洗 水鴨，放在沸騰的 薑片 水中，焯一會。

沖洗、去內臟、去毛 。

3. 沖洗 豬脊骨，汆水。

4. 倒 3000ml 清水入煲內，開火。

5. 沸騰後，加入 豬脊骨、陳皮、去核紅棗、雪耳。

6. 15分鐘後，加入汆水的 水鴨，轉中火。

7. 40分鐘後，轉小火。

8. 15分鐘後，關火。

